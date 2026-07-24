Nicolás Otamendi si ritira dalla nazionale argentina

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Nicolás Otamendi, uno dei giocatori più veterani della nazionale argentina, ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale, dopo la sconfitta contro la Spagna nella finale dei Mondiali. In un video su Instagram, il difensore centrale trentottenne ha confermato di aver pianificato di lasciare dopo i Mondiali.

"Il destino ha deciso che la mia ultima partita sarebbe stata una finale di Coppa del Mondo. Non è stato il risultato che volevamo, ma me ne sono andato a testa alta perché questo gruppo ha combattuto fino all'ultimo secondo. Dico addio con la tranquillità di sapere di aver dato tutto."

Internazionale con l'Argentina dal 2009, Otamendi ha giocato per l'Argentina nei Mondiali 2010, 2018, 2022 e 2026, oltre che nelle edizioni della Copa América nel 2015, 2016, 2019, 2021 e 2024. In totale, 139 presenze con l'Argentina, concludendosi con una sconfitta in una finale di Coppa del Mondo, ma vincendo una Coppa del Mondo e una Copa América 2021.

In club ha giocato per Porto, Valencia, Manchester City, Benfica e si è unito al River Plate a maggio.