Nicole Kidman e Sandra Bullock tornano in Practical Magic 2, che debutta questo settembre
L'atteso seguito vede protagonista una raccolta di protagoniste interessanti per un'avventura "intrisa di marachelle al chiaro di luna."
Sembra che tutto stia per avere un sequel in questi giorni e naturalmente questo significa che Practical Magic non è sicuro. Questo settembre arriverà il tanto atteso seguito dell'originale del 1998, con questo semplicemente noto come Practical Magic 2.
Vede sia Sandra Bullock che Nicole Kidman tornare come sorelle Owens e come usano le loro abilità arcane per affrontare una minaccia oscura che minaccia la loro famiglia.
Scritto da Akiva Goldsman e Georgia Pritchett e diretto da Susanne Bier, Practical Magic 2 presenta anche un cast piuttosto stellato che include Lee Pace, Joey King, Maisie Williams, Xolo Mariduena, Solly McLeod, Stockard Channing e Dianne Wiest.
La data di anteprima del film è prevista per l'11 settembre e potete vedere qui sotto il teaser trailer del film, insieme alla breve sinossi ufficiale.
"Con Sandra Bullock e Nicole Kidman, Practical Magic 2 torna in un mondo intriso di malizie illuminate dalla luna e di una potente magia ancestrale, mentre le sorelle Owens devono affrontare la maledizione oscura che minaccia di distruggere definitivamente la loro famiglia in un evento cinematografico imperdibile di divertimento, magia e caos."