Nicole Kidman e Sandra Bullock tornano in Practical Magic 2, che debutta questo settembre

Sembra che tutto stia per avere un sequel in questi giorni e naturalmente questo significa che Practical Magic non è sicuro. Questo settembre arriverà il tanto atteso seguito dell'originale del 1998, con questo semplicemente noto come Practical Magic 2.

Vede sia Sandra Bullock che Nicole Kidman tornare come sorelle Owens e come usano le loro abilità arcane per affrontare una minaccia oscura che minaccia la loro famiglia.

Scritto da Akiva Goldsman e Georgia Pritchett e diretto da Susanne Bier, Practical Magic 2 presenta anche un cast piuttosto stellato che include Lee Pace, Joey King, Maisie Williams, Xolo Mariduena, Solly McLeod, Stockard Channing e Dianne Wiest.

La data di anteprima del film è prevista per l'11 settembre e potete vedere qui sotto il teaser trailer del film, insieme alla breve sinossi ufficiale.

"Con Sandra Bullock e Nicole Kidman, Practical Magic 2 torna in un mondo intriso di malizie illuminate dalla luna e di una potente magia ancestrale, mentre le sorelle Owens devono affrontare la maledizione oscura che minaccia di distruggere definitivamente la loro famiglia in un evento cinematografico imperdibile di divertimento, magia e caos."