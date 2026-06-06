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Blood Dungeon
IN PRIMO PIANO: Copertura SGF 2026

Nidhogg e Wheel World sviluppatore Messhof per lanciare action roguelike Blood Dungeon a fine 2026

Il gioco è un'esperienza di sopravvivenza platform 2D in cui i giocatori devono fare parkour attraverso dungeon, schivando mostri e raccogliendo potenziamenti lungo il percorso.

Durante la presentazione Day of the Devs che ha seguito il Summer Game Fest, lo sviluppatore Messhof, noto per Nidhogg e Wheel World più recentemente, è apparso per mostrare il suo prossimo titolo, un roguelike d'azione che invita i giocatori a fare parkour attraverso dungeon, schivare mostri, raccogliere potenziamenti e fare ciò che serve per sopravvivere agli orrori che contengono.

Conosciuto come Blood Dungeon, questo gioco arriverà su PC e console alla fine del 2026 e, per quanto riguarda ciò che il titolo single-player offrirà ai suoi fan, ci è stato detto che l'obiettivo è fondamentalmente sopravvivere alle partite, raccogliere ossa e poi spendere queste ossa per ottenere potenti potenziamenti che facilitino il superamento di nuove missioni e arene, e altro ancora.

In totale, Blood Dungeon promette nove personaggi sbloccabili, ognuno con i propri tratti e armi, sei arene di sopravvivenza sbloccabili, oltre 100 tipi di nemici, oltre 100 missioni, oltre 100 armi e potenziamenti sbloccabili, e tutto abbinato a una colonna sonora creata da Thomas Hooey.

Non conosciamo ancora la data di uscita precisa di Blood Dungeon, ma puoi vedere qui sotto un sacco di immagini del gioco.

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