Niente Telefono 3a

HQ

Sono curioso dei prodotti di Nothing da un paio d'anni e molto di esso (o "tutto") ha a che fare con lo stile, il design thinking, il marketing e tutte le maniere di design grafico e industriale create dai co-fondatori di Nothing presso Teenage Engineering. Adoro i loro disegni. Adoro il loro approccio nerd al design, che sembra sempre nostalgicamente retro-futuristico e sfacciato nel modo giusto, pieno di cuore e cervello.

Gli splendidi prodotti audio di Teenage Engineering sono, e sono stati per dieci anni, ciò che si ottiene se si combina l'iPod di prima generazione con un Sony Walkman e un Atari 2600. Sono fantasticamente bravi in tutto ciò che fanno e questo è stato davvero riconosciuto con il Nothing Phone. Perché questo è, a mio parere, il prodotto Android più interessante sul mercato in questo momento per il semplice motivo che non sembra un imitatore di Iphone/Samsung, ma piuttosto qualcosa di unico e con molta attitudine al design.

Per cominciare, il Nothing Phone 3a è meravigliosamente splendido, dal punto di vista del design. Certo, la forma di base non è diversa da quella di qualsiasi altro smartphone, ma la cover posteriore trasparente combinata con il design dei componenti di Teenage Engineering e il corpo della fotocamera super elegante funzionano così bene insieme al logo a matrice di punti, alla palla rossa (ora iconica) del logo e a tutti gli altri piccoli dettagli accoglienti. Questo vale anche per la versione di Android di Nothing (Nothing OS), che è splendidamente progettata con molti dettagli dell'interfaccia intelligente che sembrano un mix tra la roba Vaio di Sony e Ios, se me lo chiedi. Questo vale anche per l'interfaccia Glyph che, tramite tre luci intorno al corpo della fotocamera, funge da indicatore di notifica esterno, ed è tanto intelligente quanto deliziosamente progettata.

All'interno, Nothing ospita un display AMOLED da 6,77 pollici che funziona a 120 Hz e offre 3.000 cd/m2 di luminosità dei punti (HDR), nonché uno Snapdragon 7S Gen 3 e una tripla fotocamera con un sensore da 50 megapixel di Samsung. Lo schermo qui è brillante. Questo è il caso di quasi tutti i telefoni oggi, ma è notevole che sia possibile ottenere queste prestazioni in un telefono per £ 329 nel 2025, quando una scatola di burro o un formaggio domestico di dimensioni normali costa quasi lo stesso. La fotocamera qui è proprio come lo schermo davvero buono e il processore sembra veloce e ragionevole in termini di prestazioni / prezzo. Le prestazioni di gioco qui non sono certamente le migliori in quanto il chip grafico non è abbastanza per elaborare i giochi Android più impegnativi a 120Hz, ma nessuno può aspettarsi nemmeno questo dato che il 3a costa solo £ 329.

Annuncio pubblicitario:

Il trio di fotocamere è realizzato da Samsung con un sensore da 50 megapixel e una fotocamera grandangolare da otto megapixel, anch'essa impressionante.

Essential Space è una parte importante di questo universo yuppie e, insieme al pulsante Essential dedicato, si è rapidamente rivelato molto prezioso per me. Con questo servizio basato sull'intelligenza artificiale, puoi facilmente scattare foto, prendere appunti, promemoria e organizzare la tua vita in un modo che Apple avrebbe dovuto fare molto tempo fa. Se premo rapidamente il pulsante Essential, il telefono scatta una schermata e mi permette di annotare qualcosa sopra di essa, all'istante. Se invece tengo premuto lo stesso pulsante, il 3a registra un memo vocale, che è una funzione che uso più che mai perché è semplice e veloce così com'è.

Lo ripeto: il fatto che il 3a costi solo £ 329 sembra generoso e molto competitivo. Se vuoi un iPhone con le stesse prestazioni che sembri ben costruito e ben pensato, dovrai sborsare il doppio, per non parlare di un telefono Android di Samsung. Nulla ha davvero trovato la sua strada in avanti, è riuscito a distinguersi dalla concorrenza e offre qui un prodotto perfettamente buono.

Prezzo: £329.00

Annuncio pubblicitario: