Niente Telefono 4(a)

Iniziamo dalle basi. Il prezzo di listino di questo telefono è di €379 per la versione da 8+128GB e di €459 per la versione da 12+256GB. Questo è economico di per sé. Questo ti dà uno zoom ottico reale a 3,5x e quella che trovo una qualità della fotocamera superiore alla media e ben al di sotto del segmento medio, dove Nothing cerca di posizionarsi. Questo modulo fotocamera sarà più che sufficiente per la maggior parte degli utenti e, anche se non sono un fan dello zoom digitale 70x, il TrueLens Engine 4 è piuttosto impressionante sotto ogni aspetto, inclusa la fotografia notturna.

Ha una fotocamera principale Samsung GN9 da 50MP, una Sony ultra-grandangolare e una telecamera periscopica Tetraprism da 50MP e una telecamera ultra grande misura da 8MP, ma nonostante sia un modulo fotocamera presente nei telefoni di punta, il video 4K raggiunge solo 30FPS mentre 60FPS sarebbe stato preferito. La fotocamera selfie è da 32MP, che pensavo esistesse solo nei telefoni di punta. La qualità dell'immagine è piuttosto buona e anche lo zoom digitale funziona molto bene fino a circa 6-6,5x. Eppure, nulla batte lo zoom ottico. Può fare Ultra XDR se vuoi, ma questo richiede il formato RAW, che occuperà molto spazio molto rapidamente. Inoltre, va menzionata la modalità ritratto, che generalmente è buona sulla maggior parte dei telefoni moderni e anche in questo caso dove gli effetti di sfocatura sono piuttosto morbidi pur separando il soggetto principale dallo sfondo. Le opzioni, gli strumenti e le funzionalità nell'app fotocamera sono molto ricche e i preset sono un'aggiunta molto piacevole.

Secondo me il telefono dovrebbe essere usato con la sua interfaccia utente personalizzata di Nothing, oltre a Nothing OS che utilizza attivamente la barra Glyph sul retro, e con una custodia trasparente per mostrare l'insolito aspetto cyberpunk, dove arrivano ottime notizie, poiché ne è inclusa. A differenza dei telefoni ad alte prestazioni, Nothing capisce che un nuovo telefono ha bisogno di protezione e deve essere usato immediatamente. Conferisce al telefono un'identità visiva molto distinta e puoi riconoscere un telefono Nothing da lontano. I campioni di recensione che ci hanno fornito erano bianchi e adoro questa scelta di design, ma per chi ha gusti diversi, sono disponibili anche nero, blu e rosa.

Il sistema operativo, o meglio l'interfaccia utente, è ancora Android 16 ed è estremamente veloce e fluido. Le icone e i temi così diversi fanno sentire questo telefono futuristico proprio come i suoi predecessori, e anche questo mi piace. Sembra molto tecnologico ma sorprendentemente facile da capire e gestire, e per una volta mi sono ritrovato a non dover cambiare o personalizzare il telefono a mio piacimento. Utilizza immagini pop-up ed è generalmente estremamente intuitivo, con Nothing che garantisce tre importanti miglioramenti.

La struttura in alluminio protegge i lati, mentre il telefono con certificazione IP64 ha vetri frontali GG7i e Panda Glass 1681, oltre ad alcuni altoparlanti piuttosto grandi. A proposito degli altoparlanti, sono rumorosi (cioè davvero potenti) e circa il 20% del volume è più che sufficiente per me. Non sono sicuro di capire del tutto perché debbano essere così forti, ma almeno sono chiari e nitidissimi, soprattutto con il linguaggio. La memoria è UFS 3.1 a differenza di alcuni modelli economici che usano lo storage NVMe e sembra che lo standard Wi-Fi sia 6 e non 7, nonostante il supporto Bluetooth sia arrivato fino a 5.4. Il processore è uno Snapdragon 7s a otto core Gen 4, ma devo ammettere che non ho sentito molta differenza passando a un altro nuovo dispositivo con, sulla carta, una CPU molto più potente. Niente ha davvero offerto un'ottima ottimizzazione.

La batteria è piuttosto enorme, con 5080mAh, ma l'unica cosa che manca è la ricarica wireless. Il pannello del display è AMOLED a 120Hz con una risoluzione di 1260x2800 pixel che raggiunge il picco di 4500 nit, e grazie al modo in cui Nothing OS gestisce app come YouTube, sembra che lo schermo sia ancora più grande.

Non dovresti comprarlo solo perché è veloce e piacevole da guardare o perché ha un aspetto diverso. Dovresti comprarlo perché il valore che ottieni è incredibile e non ti sembra carente come accade con la maggior parte dei telefoni entry-level. Posso perdonare che non abbia una e-sim perché un'esperienza molto coerente come questa raramente è disponibile a questo prezzo.

