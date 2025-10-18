Niente Tomahawk: Zelensky lascia l'incontro con Trump a mani vuote

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che la visita di Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca si è conclusa senza la svolta che l'Ucraina stava cercando. Dopo colloqui descritti come amichevoli ma inconcludenti, Donald Trump ha segnalato di non essere pronto a fornire missili Tomahawk, sostenendo che gli Stati Uniti devono evitare un'ulteriore escalation con Mosca. Il presidente americano ha lasciato intendere che i colloqui di pace potrebbero essere a portata di mano, affermando che entrambe le parti dovrebbero "fermarsi dove sono". Zelensky, pur essendo realistico sull'esito, ha sostenuto l'idea di fermare il conflitto lungo le attuali linee del fronte, definendolo un primo passo verso il dialogo. Eppure, il presidente ucraino lascia Washington senza i missili a lungo raggio che aveva sperato. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!