Nier: Automata continuerà, conferma l'anniversario

Annunciato il mese scorso, lo stream speciale per l'anniversario che segna i nove anni dal rilascio di Nier: Automata è stato trasmesso nelle prime ore del mattino. Rivelato come una celebrazione più informale, senza alcun nuovo dettaglio del gioco che vengano rivelati o confermati, ci ha sorpreso vedere alla fine dello stream che "Nier: Automata continuerà."

A questo si è aggiunto la rivelazione che il gioco ha venduto più di 10 milioni di copie dal lancio, una cifra impressionante che fa solo grattare ancora di più la testa ai fan chiedendosi dove sia un sequel. All'inizio potrebbe sembrare che quel sequel sia stato confermato nello streaming, ma è possibile che un altro progetto sia la continuazione della storia di Nier: Automata.

Un anime, per esempio, o uno spin-off in un altro media potrebbe funzionare come modo per mantenere vivo Nier: Automata, ma molti fan sarebbero ovviamente più soddisfatti di un nuovo gioco. C'è anche la voglia di vedere un possibile remaster o remake del titolo di nove anni fa, ma dovremo vedere cosa stanno preparando la creatrice Yoko Taro e Square Enix per questa popolare IP. Considerando le ondate di successo di Stellar Blade, c'è sicuramente uno spazio per i giochi d'azione con certi tipi di protagoniste femminili che vendono bene.