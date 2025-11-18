Nier: Creatore di Automata: I miei nuovi progetti "sono stati interrotti a metà dello sviluppo"

HQ

Oltre ai giochi più piccoli di Voice of Cards, molte persone si sono chieste dove sia scomparsa Yoko Taro, creatrice di Nier: Automata. A parte i giochi mobile e le ristampe, non vediamo progetti importanti da parte sua da molti anni, quindi cosa sta facendo adesso e si è forse stancato dello sviluppo di videogiochi?

Per fortuna no, non l'ha fatto, ma la risposta non è comunque molto incoraggiante. Durante un evento coreano seguito da 4Gamer (tramite Automaton), ha detto questo riguardo alla sua assenza:

"Spesso mi dicono cose come 'Perché non stai facendo un nuovo sequel di Nier' o 'Yoko Taro non sta facendo nulla', ma è perché recentemente molti progetti a cui ero coinvolto sono stati interrotti a metà dello sviluppo. In realtà ho lavorato su alcune cose, solo che non sono mai venute fuori dalla luce. Sono stato pagato per questo, quindi personalmente non ho problemi con questo, ma sembra che la gente pensi che non abbia fatto nulla solo perché nessuno dei lavori che ho fatto viene pubblicato."

In seguito ha aggiunto che preferirebbe che i giochi venissero rifiutati piuttosto che pubblicare qualcosa che non soddisfa i suoi standard:

"Non lo vedo come una cosa negativa. Credo che se devo pubblicare qualcosa di strano, sarebbe meglio non pubblicare nulla."

E quindi sappiamo. Yoko Taro continua a sviluppare giochi, ma vengono messi da parte, e quando uscirà qualcosa, probabilmente sarà buono.