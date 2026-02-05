Gamereactor

Kyoto Xanadu

Nihon Falcom annuncia Kyoto Xanadu

I veterani giapponesi degli RPG sono tornati con un nuovo capitolo della loro classica serie Xanadu per la prima volta in oltre un decennio.

Durante il recente Nintendo Direct: Partner Showcase, Nihon Falcom (noto soprattutto per le serie Ys e Trails) ha offerto una sorpresa sotto forma di Kyoto Xanadu, un nuovo gioco della longeva serie Xanadu, che in realtà è iniziata nel 1985, con l'ultimo gioco Tokyo Xanadu del 2015. Un primo trailer è stato mostrato senza ulteriori presentazioni, e sarà rilasciato per PC, PlayStation 5, Switch e Switch 2 durante l'estate.

Guarda il video e alcuni screenshot qui sotto. Si spera che venga rilasciato un comunicato stampa con informazioni più concrete nel prossimo futuro.

