Nihon Falcom annuncia Kyoto Xanadu

Durante il recente Nintendo Direct: Partner Showcase, Nihon Falcom (noto soprattutto per le serie Ys e Trails) ha offerto una sorpresa sotto forma di Kyoto Xanadu, un nuovo gioco della longeva serie Xanadu, che in realtà è iniziata nel 1985, con l'ultimo gioco Tokyo Xanadu del 2015. Un primo trailer è stato mostrato senza ulteriori presentazioni, e sarà rilasciato per PC, PlayStation 5, Switch e Switch 2 durante l'estate.

Guarda il video e alcuni screenshot qui sotto. Si spera che venga rilasciato un comunicato stampa con informazioni più concrete nel prossimo futuro.