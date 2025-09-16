Nihon Falcom ha nascosto l'annuncio del remake di Trails in the Sky SC dopo aver completato il primo gioco

HQ

Uno dei JRPG più longevi e conosciuti è la serie Trails in the Sky, il cui primo gioco, Trails in the Sky (2004), ha ricevuto un remake quest'anno chiamato Trails in the Sky 1st Chapter. Questo di per sé suonava come se questo titolo avrebbe significato il ritorno delle puntate successive della serie, e ora abbiamo la conferma esatta che ci sono davvero altri remake in arrivo... Ed era nel gioco stesso.

Si scopre che quando completi Trails in the Sky 1st Chapter, viene riprodotta una sequenza che si rivela essere il primo trailer di Trails in the Sky 2nd Chapter, come rivelato dal canale YouTube di Giradel. Il gioco non è stato annunciato direttamente, ma sembra un grande cenno da parte dello studio ai suoi giocatori più devoti per nascondere le informazioni a coloro che si sono dimostrati dediti al gioco.

Speriamo che il trailer ufficiale appaia presto sui canali ufficiali. Cosa ne pensi, hai già giocato a Trails in the Sky 1st Chapter ? Non vedi l'ora di vedere uno o più sequel?