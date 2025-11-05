Nike affronta l'inverno con la nuova giacca Air-nnovative
La giacca Therma-Fit Air Milano è un capo gonfiabile che può essere regolato a seconda della temperatura.
Nike ha escogitato la soluzione definitiva per regolare la temperatura corporea durante le fluttuazioni delle temperature esterne, poiché il produttore di abbigliamento ha svelato un articolo noto come Therma-Fit Air Milano Jacket.
Questo è un capo di abbigliamento piuttosto insolito in quanto è essenzialmente una giacca gonfiabile che può essere regolata a seconda del livello di calore richiesto da chi la indossa, e fa anche parte dell'innovativa linea Air dell'azienda.
In un comunicato stampa, la premessa alla base della giacca è spiegata così: "Air Milano è un progresso rivoluzionario nel campo dei capispalla adattivi, che combina la tecnologia Air di Nike, leader del settore, con materiali innovativi e design computazionale per fornire calore dinamico in modo che gli atleti possano personalizzare il loro controllo termico in tutte le condizioni. La giacca versatile e leggera si adatta alle esigenze degli atleti, consentendo loro di regolare la temperatura in tempo reale senza cambiare strato gonfiando o sgonfiando l'aria all'interno dei deflettori della giacca, offrendo livelli di calore che vanno da una felpa con cappuccio a un piumino di peso medio.
"Ciò è reso possibile da un rivoluzionario materiale laminato composito a due strati, resistente e morbido al tatto, che dà origine a una sensazione completamente nuova nei capispalla ad alte prestazioni".
Nike osserva di aver realizzato la giacca per la squadra delle Olimpiadi invernali degli Stati Uniti per garantire che siano comode e calde quando si recheranno a Milano per l'evento di febbraio. Non è chiaro se la giacca sarà mai venduta ai consumatori, ma dovresti aspettarti di vederla in pratica durante le cerimonie di premiazione al prossimo evento.