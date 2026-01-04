Nike esaurisce l'outfit indossato da Maduro dopo che le immagini dell'arresto sono diventate virali (Modella: Nik Tech)

HQ

Questo outfit grigio Nike è diventato inaspettatamente uno degli articoli di moda più discussi della settimana dopo che sono circolate online immagini che pretendevano di mostrarlo Nicolás Maduro indossarlo durante la sua cattura e trasferimento negli Stati Uniti. Le foto e i video, ampiamente condivisi sulle piattaforme social, hanno trasformato un set di abbigliamento sportivo altrimenti anonimo in un simbolo virale, che si è rapidamente esaurito sul sito ufficiale di Nike.

Secondo la lista dei prodotti, l'outfit (realizzato con materiali riciclati con sottili dettagli neri) costa 260 dollari (140 dollari per la giacca e 120 dollari per i pantaloni). Nel giro di poche ore dalla diffusione delle immagini, la disponibilità svanì in più dimensioni. Al momento, la giacca è esaurita in L Extra Tall, XL Extra Tall, XXL Extra Tall, 3XL e 3XL Extra Tall, mentre i pantaloni sono finiti in 3XL.

Screenshot tratto dal sito web di Nike Spain. I prezzi possono variare a seconda del paese // Nike

Il clamore si è intensificato dopo che una foto condivisa da Trump su Truth Social sembrava mostrare Maduro con lo stesso vestito mentre veniva scortato da agenti statunitensi. La tuta era visibile anche nelle immagini del suo arrivo su suolo statunitense, consolidando ulteriormente il suo posto nel ciclo delle notizie. Sebbene l'articolo si possa ancora trovare in alcuni negozi fisici e siti web regionali, il negozio online principale di Nike elenca le taglie chiave come non disponibili a seguito di quella che si potrebbe definire un esaurimento notturno.

Gli utenti dei social media hanno risposto con un misto di ironia e incredulità. I commenti vanno da "marketing guerriglia al suo meglio" a battute sull'età della collezione, con un post virale che recita: "Questa tuta è più vecchia dei baffi di Maduro" o "Costume di Halloween: Maduro catturato." Nike non ha commentato il improvviso picco di attenzione, che, come mostrato nelle grafiche sottostanti, è piuttosto significativo.

Screenshot che mostra un picco di attenzione // Nike

Nike