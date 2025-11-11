Nike presenta una scarpa stampata in 3D che rende omaggio alla Air Max 95

HQ

Nike ha escogitato un nuovo modo di produrre e realizzare scarpe. Il marchio di abbigliamento sportivo e lifestyle ha rivelato una sneaker stampata in 3D che cercherà di inaugurare una "nuova era di innovazione delle sneaker".

Il modello è considerato come il Air Max 95000 ed è una scarpa che rende omaggio al classico Air Max 95. È dotato di un'unità Big Bubble Max Air nel tallone per fornire un sottopiede elastico e, grazie alla formula di stampa appositamente progettata utilizzata nella sua creazione, ci viene detto che dovrebbe essere resistente e avere un'ottima trazione sulla suola.

Parlando del Air Max 95000, il CEO di Zellerfeld, Cornelius Schmitt, l'azienda che ha stampato la scarpa per Nike, ha detto: "Quella che era iniziata come un'idea profonda per dare ai creatori più libertà è cresciuta in qualcosa di molto più grande. Oggi, il marchio che tutti noi siamo cresciuti ammirando utilizza la nostra piattaforma per progettare più velocemente, testare idee all'istante, sperimentare senza limiti e dare vita a silhouette completamente nuove. Nike ha sempre definito il futuro delle calzature e la tecnologia di Zellerfeld sta aiutando a sbloccare nuove possibilità nel design".

Il Air Max 95000 sarà in vendita il 28 novembre e in un colore, il caratteristico Black/Volt pattern.

