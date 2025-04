Nike svela le calzature "rivoluzionarie" per il riscaldamento e il recupero

HQ

Nike ha presentato un'idea su come intende regolare in modo significativo il modo in cui gli atleti si avvicinano al riscaldamento, al recupero e alla preparazione per attività fisiche faticose. L'idea è nota come Hyperboot ed è una "innovazione delle calzature mobili" progettata per aiutare "gli atleti a dare il meglio di sé durante l'allenamento e la competizione".

Secondo Nike e il loro comunicato stampa di annuncio, l'Hyperboot è stato progettato in collaborazione con Hyperice e funziona consentendo agli atleti di utilizzare metodi termici e di raffreddamento, nonché la compressione dell'aria per massaggiare e aiutare nella preparazione e nel recupero muscolare, il tutto senza essere vincolati a una posizione o posizione specifica e presentando anche distrazioni limitate.

Tobie Hatfield di Nike Athlete Innovation spiega: "L'intuizione dell'atleta è al centro di tutto ciò che facciamo e, sebbene sappiamo da tempo che il recupero è una parte importante del percorso di qualsiasi atleta, stiamo sentendo dagli atleti che il concetto di 'pre-copertura' è altrettanto importante. L'Hyperboot aiuta a preparare il corpo all'attività, sia che tu stia giocando per un titolo o che tu stia molto in piedi al lavoro".

Il quarterback Jayden Daniels ha commentato il suo tempo utilizzando lo stivale aggiungendo: "Sono meticoloso nell'incorporare le ultime innovazioni nel mio allenamento e il modo in cui questo dispositivo combina calore preciso e tecnologia di compressione ha portato il mio riscaldamento a nuovi livelli.Washington Commanders La capacità più importante da avere come atleta è la disponibilità e l'Hyperboot è parte integrante della mia routine. È il primo pezzo di tecnologia che utilizzo prima di scendere in campo, un vero e proprio punto di svolta nel modo in cui preparo il mio corpo a competere".

Il Hyperboot sta cercando di debuttare in Nord America il 17 maggio, prima di arrivare in altri mercati e regioni in seguito.