Nikki di Obsession ora ha il suo Funko POP! Figura

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Se qualcosa è popolare nel cinema, nella musica, in televisione o nei videogiochi (o in quasi qualsiasi ambito culturale, davvero), puoi essere certo che Funko sta già lavorando per trasformarlo in un POP! Figura. L'ultimo esempio è Nikki, il protagonista del celebre film horror Obsession, che ora viene pubblicato come oggetto da collezione nella famosa gamma di figure.

La versione speciale 'sanguinosa' di Nikki da Obsession in Funko POP! ora è disponibile per il pre-ordine e la vendita esclusiva sul sito ufficiale di Funko, e costerà 13 sterline/16 euro. Dovrai aspettare un po' per riceverlo a casa, però, perché le consegne inizieranno solo a febbraio dell'anno prossimo.

Ci metterai le mani sopra? Dai un'occhiata al design qui sotto.