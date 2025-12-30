Nikola Jokić dei Denver Nuggets subisce un infortunio al ginocchio "devastante" nella sconfitta contro i Miami Heat

HQ

Nikola Jokić, il centro trentenne dei Denver Nuggets, campione NBA nel 2023 e tre volte MVP NBA, ha subito un infortunio al ginocchio durante una sconfitta per 147-123 contro i Miami Heat. Ma quando accidentalmente si scontrò con il compagno Spencer Jones, crollò e dovette ritirarsi zoppicando poco prima dell'intervallo, interrompendo un'altra prestazione brillante (fino a quel momento aveva segnato 21 punti e fornito otto assist).

In effetti, il secondo quarto è stato l'unico in cui Denver ha superato Miami, anche se sono sempre rimasti in svantaggio. Ma la sconfitta a Miami è la seconda consecutiva per i Nuggets (22-10), e potrebbero ora mancare il loro miglior giocatore (che in questa stagione ha una media di triple-doppia, 29,9, 12,4 rimbalzi e 11,1 assist) per un periodo prolungato.

Non si sa quanto fosse grave la lesione, a seconda dell'esito della risonanza magnetica che farà martedì. David Adelman, allenatore capo dei Nuggets, ha detto: "Questo fa parte della NBA. Chiunque si faccia male, è straziante, soprattutto qualcuno di speciale come lui. Scopriremo di più domani", aggiungendo che andranno avanti come squadra: "Ovviamente, in questo momento, sono più preoccupato solo per lui come persona e per la delusione di dover affrontare una cosa del genere."