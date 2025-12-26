Nikola Jokić offre un nuovo primato NBA con una prestazione gigantesca da 56 punti per i Denver Nuggets

HQ

Le partite di Natale NBA hanno raggiunto un nuovo record grazie a Nikola Jokić, che ha guidato i Denver Nuggets alla vittoria contro i Minnesota Timberwolves ai supplementari (142-138), con Jokić che ha realizzato una storica tripla doppia di 56 punti, 16 rimbalzi e 15 assist, la prima volta che un giocatore NBA ha segnato +55 punti, +15 rimbalzi e +15 assist in una sola partita.

Jokić's ha segnato anche il terzo punteggio più alto mai registrato nelle partite del giorno di Natale, e il suo quindicesimo triple-double della stagione. I Nuggets erano sotto di nove punti in un momento dei tempi supplementari, dopo che Anthony Edwards del Minnesota segnò una tripla a 1 secondo dalla fine della fine della partita della notte di Natale.

Altrove, gli Houston Rockets hanno travolto i Los Angeles Lakers 119-96, i New York Knicks hanno recuperato uno svantaggio di 17 punti nel quarto quarto per battere i Cleveland Cavaliers 126-124, e i San Antonio Spurs hanno sorpreso gli Oklahoma City Thunder 117-102, la prima volta che i campioni in carica subiscono due sconfitte consecutive in questa stagione.



New York Knicks 126-124 Cleveland Cavaliers



San Antonio Spurs 117-102 Oklahoma City Thunder



Golden State Warriors 126-116 Dallas Mavericks



Houston Rockets 119-96 Los Angeles Lakers



Denver Nuggers 142-138 Minnesota Timberwolves

