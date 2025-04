Nikola Jokić realizza una storica tripla doppia da 61 punti, ma i Denver Nuggets perdono all'ultimo secondo

HQ

I fan dell'NBA hanno festeggiato ieri sera, con due leggende come Stephen Curry e Nikola Jokić che li hanno nutriti bene: rispettivamente 52 punti e 60 punti. Curry ha guidato i Golden State Warriors alla vittoria per 134-125 sui Memphis Grizzlies, una prestazione incredibile per il giocatore 37enne, portando i Warriors al quinto posto nella Western Conference.

Tuttavia, la partita di cui la maggior parte delle persone sta parlando in questo momento, e continuerà a parlare per gli anni a venire, è stata la vittoria dei Minnesota Timberwolves sui Denver Nuggets, 140-139, che includeva due tempi supplementari, e ha avuto un finale pazzesco quando Alexander-Walker ha segnato due tiri liberi nell'ultimo secondo subito dopo che Westbrook per i Nuggets ha sbagliato un tiro finale che avrebbe potuto sigillare la loro vittoria... ed evitare che il contributo di Jokić vada sprecato.

Nikola Jokić ha segnato solo la terza tripla doppia della storia con oltre 60 punti. Ha segnato 61 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Gli unici altri giocatori che hanno segnato una tripla doppia con 60 punti sono stati James Harden nel 2018 (60 punti, 10 rimbalzi, 11 assist) e Luka Doncic nel 2022 (60 punti, 21 rimbalzi, 10 assist). Quella di Jokić, però, sembra essere la tripla doppia con il punteggio più alto della storia: 61 punti, che è anche il suo massimo in carriera.

Il giocatore serbo, che ha vinto il campionato con i Denver Nuggets nel 2023, potrebbe essere uno dei più grandi giocatori di basket del momento, ma la prestazione di oggi potrebbe non essere sufficiente per cambiare la decisione degli elettori, con tutti i segnali che puntano a Shai Gilgeous-Alexander come MVP di questa stagione.