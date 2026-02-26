Nikola Krstović dell'Atalanta mostra la fronte dopo un drammatico rigore all'ultimo minuto contro il BVB

HQ

L'Atalanta è l'unica squadra italiana agli ottavi di Champions League, dopo le eliminazioni di Inter Milano e Juventus, dopo aver ottenuto una grande rimonta da due gol di svantaggio contro il Borussia Dortmund. L'Atalanta ha segnato 3 gol per ribaltare la partita, con gol di Scamacca, Zappacosta e Pasalic, ma il subentrato del Dortmund Karim Adeyemi ha segnato e sembrava aver forzato i supplementari.

Ma poi è successo qualcosa di drammatico: Ramy Bensebaini non è riuscito a liberare il pallone e ha colpito la fronte di Nikola Krstović, i suoi tacchetti hanno fatto sanguinare il giocatore dell'Atalanta, quasi a +4 minuti di recupero.

Il rigore è stato l'ultimo calcio della partita e Lazar Samardzic non ha sbagliato. Dopo una revisione del VAR da parte dell'arbitro José María Sánchez, Bensebaini ha visto il secondo cartellino giallo per la sua azione sconsiderata ed è stato espulso.

Nikola Krstović, montenegrino venticinquenne che aveva giocato a Lecce e Stella Rossa di Belgrado prima di unirsi all'Atalanta nel 2025, ha poi mostrato come era la sua fronte dopo il calcio. "È solo un graffio", disse.

Il prossimo rivale dell'Atalanta, che sarà annunciato nel sorteggio di venerdì alle 12:00 CET, alle 11:00 GMT, sarà l'Arsenal o il Bayern Monaco.