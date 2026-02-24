Si potrebbe subito supporre che, dato che il concetto di friggitrice ad aria non esiste da molto tempo, ci troviamo ancora nel "far west" del design, dove i produttori continuano a non essere d'accordo sugli aspetti chiave dell'esperienza utente e quindi offrono soluzioni significativamente diverse. Ma non è così. Già il 95% di tutte le friggitrice ad aria sembrano praticamente identiche, le stesse scatole nere con una piccola maniglia e semplici pulsanti in alto.

Ecco perché è così emozionante presentare la Ninja CRISPi, una friggitrice ad aria che in realtà non assomiglia a nessun'altra friggitrice ad aria sul mercato. Il calore viene generato da un tipo di coperchio che si mette su un contenitore di vetro, di cui ce ne sono diversi, e l'idea è che la ciotola in cui si trova già il cibo possa servire il cibo a tavola o addirittura mettere direttamente in frigorifero usando il coperchio che è incluso.

È un tentativo di creare una sorta di soluzione tutto-in-uno, e Ninja ha ripetutamente pensato fuori dagli schemi per trovare soluzioni innovative, quindi solo per questo motivo CRISPi merita applausi. Più tecnicamente, ha 1700W di potenza in un contenitore che è di 3,8 o 1,4 litri. Ha tutte le impostazioni di cottura più basilari, come frittura ad aria, arrosto, mantenimento caldo e recrisp, e si aziona con gli stessi piccoli pulsanti sulla parte superiore.

Il potere che CRISPi offre è da manuale, dove il cibo diventa croccante e cuoto in modo uniforme. C'è una piccola piattaforma che può essere posizionata sul fondo di ogni ciotola per garantire che il flusso d'aria sia circolare, e se la usi, il risultato è quello che ci si aspetterebbe da una buona friggitrice ad aria.

Ma ci sono, ovviamente, dei limiti qui, e piuttosto significativi. Prima di tutto, 3,8 litri non sono sufficienti per una famiglia che apprezzerebbe non dover trasferire il cibo in un piatto o in qualcosa di simile. In confronto, la maggior parte delle friggitrici ad aria più grandi offre 10 litri, quindi non serve molto per riempire completamente il CRISPi. Poiché è sempre così pieno, toglie anche il vantaggio di essere fatto di vetro, cioè che si può vedere il cibo cucinato di lato. Inoltre, è una seccatura mantenere questa ciotola di vetro davvero pulita.

Sì, è tutto privo di PFAS, e sì, non c'è bisogno del rivestimento antiaderente che potresti vedere altrove, ma si potrebbe anche sostenere che con le friggitrici ad aria tradizionali non sia necessario pulire dopo una singola sessione di cottura. Ma con il vetro? Sì, lo fai.

Va anche detto che Ninja, per qualche motivo inspiegabile, non permette di regolare il tempo o la temperatura, poiché devi usare le impostazioni predefinite per cucinare, il che sembra una limitazione strana e arbitraria quando Ninja stesso offre questa funzione nelle sue altre friggitrici ad aria.

CRISPi offre funzionalità e versatilità davvero lodevore, e credo di sì. Ma questa volta sono arrivati a un prodotto che deve passare ancora una volta attraverso il think tank per arrivare a un risultato finale non solo intelligente, ma anche una performance competitiva e senza compromessi. L'idea di risparmiare su piatti e ciotole da portata è solida, e l'idea di poter aprire un coperchio su una ciotola CRISPi e portarla a pranzo al lavoro, beh... Funziona e basta. Ma al momento ci sono troppi svantaggi, è così che stanno le cose.