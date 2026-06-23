Ninja Foodi StaySharp Set di Coltelli con e Affilacoltelli Integrato, 5 Coltelli e 1 Paio di Forbici, Coltello da Chef, per Pane, per Affettare, Spelucchino e Universale, Acciaio Inox K32006EU

Di solito, qui di solito ci limitiamo a recensire l'elettronica vera, cose che, in generale, richiedono di... Beh, collegali a una presa. In questo caso, il prodotto è il "Foodi StaySharp" di Ninja (probabilmente si capisce solo dal nome particolare), e solo per questo motivo stiamo prestando molta attenzione perché è sempre divertente recensire prodotti di questo particolare produttore.

I ninja pensano sempre fuori dagli schemi e cercano costantemente di combinare o trasformare gli scenari di utilizzo con il loro equipaggiamento. Non sempre funziona, ma è incredibilmente facile apprezzare le idee, la spinta creativa e l'innovazione.

StaySharp è, in quanto tale, un concetto piuttosto semplice; Hai coltelli da cucina a casa, e forse sono già conservati in qualche tipo di blocco per coltelli. Col tempo, diventano opache e necessitano di essere affilate, ma invece di avere un affilacoltelli nascosto in un cassetto, questo è integrato direttamente nel blocco coltello, montato appena a destra dei coltelli. Questo significa che puoi prendere un coltello, inserirlo nell'affilatore, muoverlo avanti e indietro usando un piccolo bottone e, in linea di principio, avere un coltello affilato pronto all'uso.

Anche in questo caso, l'idea è facile da capire e incredibilmente intelligente. Riduci il numero di singoli oggetti in cucina, combini funzioni versatili in un'unica unità e mantieni i coltelli più affilati più a lungo perché il processo è ora incredibilmente fluido.

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Non sono particolarmente attrezzato per commentare la qualità dei coltelli, però. Si pagano circa £150 per un set di sei coltelli, e un rapido confronto con i set di Onyx, Casper Sobczyk o Zwilling mi dice che il prezzo complessivo è piuttosto basso. Ninja stessa sostiene che i coltelli siano realizzati in acciaio inox tedesco forgiato. Inoltre, la lama stessa è un unico pezzo solido e continuo che si estende fino al manico, e tutti e sei i coltelli sono molto piacevoli da usare.

All'interno del blocco stesso c'è una ruota da macinare motorizzata con pietre. Funziona rimuovendo un coltello dalla sua fessura proprietaria e inserendolo nell'affilatore. Puoi poi "pompare" un pulsante per guidare la ruota abrasiva in un angolo ottimale. È piuttosto semplice, e i risultati sembrano efficaci. Ninja promette che i coltelli rimarranno affilati per 10 anni se li affili regolarmente, il che è un'affermazione piuttosto evidente.

Tuttavia, ci sono alcuni svantaggi che rovinano un po' la festa. Anche se è fondamentalmente solo un foro, in realtà è un foro proprietario e va bene solo ai coltelli di Ninja. Quindi se ne perdi uno o si rompe, dovrai comprarne singolarmente da Ninja. Inoltre, le fessure che contengono i coltelli sono anch'esse tagliate per adattarsi esattamente a questo set specifico.

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Inoltre, Ninja ha generalmente problemi con i materiali e l'estetica. Certo, questo può essere in parte giustificato dal fatto che un blocco StaySharp non è particolarmente costoso, ma d'altra parte è ora che Ninja abbandoni questi design dall'aspetto molto plastico a favore di qualcosa di più minimalista e contemporaneo. Forse alluminio? O forse un po' di legno qua e là? Il punto è che, da lontano, il StaySharp sembra più economico di quanto sia in realtà.

Detto ciò, il concetto è, ancora una volta, chiaro e ben ponderato. Il prodotto funziona esattamente come previsto, ed è molto chiaro quale problema risolve, e lo risolve a pieni voti. Se sei un "casual sporco" in cucina, avrai coltelli più affilati e migliori disponibili più spesso se hai uno StaySharp, ed è proprio questo il punto, no?