L'anno 2025 è stato sicuramente ricco di eventi per tutto ciò che riguarda Ninja Gaiden. Proprio l'altro giorno, l'innovatore della serie di giochi Tomonobu Itagaki è purtroppo scomparso dopo un periodo di malattia, ma fortunatamente non tutto è stato così cupo negli ultimi mesi. La serie di giochi in questione era rimasta inattiva per molto tempo, ma solo quest'anno ha visto l'uscita di Ninja Gaiden: Ragebound (un gioco d'azione bidimensionale) e Ninja Gaiden 2 Black (una nuova versione del secondo capitolo della serie). E il divertimento non finisce qui, perché tra pochi giorni, Team Ninja, in collaborazione con PlatinumGames, rivisiterà la serie con l'uscita di Ninja Gaiden 4. La domanda è, tuttavia, se si possa ottenere troppo da una cosa buona e se l'appetito per l'intensa azione ninja sia così grande oggi come lo era quando Tomonobu Itagaki era il re dei giochi d'azione.

Nuovi personaggi fanno il loro ingresso.

Come già accennato, Team Ninja non è solo al timone questa volta, ma si è avvalso dell'aiuto di PlatinumGames, che ha una lunga storia nel genere d'azione. Bayonetta, Vanquish, Nier: Automata e Metal Gear Rising: Revengeance sono solo alcuni dei titoli su cui lo sviluppatore ha lavorato e, anche se il periodo di massimo splendore dello studio risale probabilmente a circa 10-15 anni fa, non si può negare che il marchio PlatinumGames ' abbia grandi aspettative. Nel caso di Ninja Gaiden 4, è in parte all'altezza di queste aspettative, offrendo un gameplay d'azione competente con particolare attenzione al ritmo e alla guida. Allo stesso tempo, tuttavia, sembra ancora che il calendario legga il 2009 per alcuni aspetti, e considerando il prezzo richiesto per unirsi al divertimento, i consumatori sono in grado di aspettarsi di più.

È abbastanza violento da fare il trucco.

A livello di storia, gli sviluppatori hanno scelto di spostare l'attenzione dall'ormai noto super ninja Ryu Hayabusa e invece, almeno inizialmente, seguire il nuovo personaggio Yakumo. Yakumo è, proprio come Ryu, un abile combattente che si affida a riflessi rapidi e abilità soprannaturali, e la decisione di cambiare il personaggio principale non aggiunge molto di più dell'opportunità di giocare nei panni di un giovane ninja emo alla moda. Certo, è diverso giocare a Ninja Gaiden 4 rispetto, ad esempio, a Ninja Gaiden 2, ma probabilmente ha più a che fare con PlatinumGames al timone che con un tentativo consapevole di aggiungere qualcosa di nuovo. Ryu è ancora un componente di Ninja Gaiden 4 (ed è un personaggio giocabile), ma poiché non voglio rivelare alcuno spoiler, mi asterrò dall'entrare troppo nei dettagli sul suo coinvolgimento.

In termini di gameplay, Ninja Gaiden 4 sembra un mix tra i vecchi titoli della serie e lo stile d'azione caratteristico di PlatinumGames. A volte ci sono molte vibrazioni Bayonetta e l'obiettivo è solitamente più quello di far sentire il giocatore potente che di offrire sfide reali. A differenza del lavoro di una vita di Itagaki, questo è un viaggio molto più facile e, sebbene a volte ci siano alcune sfide, è principalmente una lotta per imparare a schivare, parare e usare saggiamente le tue risorse per avere successo. Questa non è una cosa negativa in sé, e si può aumentare la difficoltà per sfidare di più se stessi, ma mi sarei comunque aspettato un viaggio più difficile verso i titoli di coda, vista la storia della serie.

I percorsi sono semplici, ma a volte è possibile trovare percorsi alternativi.

La variazione è altrimenti una componente che può essere criticata, e piuttosto aspramente. Non c'è molto che distingua le ore l'una dall'altra e, a parte gli ambienti che cambiano marginalmente e i nemici che ruotano, è facile che l'esperienza sembri un po' monotona e unidimensionale. Il design delle missioni rimane più o meno intatto dall'inizio alla fine, e per lo più ti muovi attraverso corridoi abbastanza lineari, vuoti e ripetitivi pieni di nemici per trovarti finalmente faccia a faccia con un terrificante boss. È un concetto collaudato che funziona, ma allo stesso tempo sembra che il gioco sia stato preso dal 2013 (nel bene e nel male), quindi non dovresti aspettarti alcun dettaglio innovativo né nelle meccaniche di gioco né negli aspetti tecnici.

In termini di grafica, Ninja Gaiden 4 lascia a desiderare. Certo, il gioco non è brutto, ma tutto, dalle texture al design generale, sembra obsoleto, povero e antiquato rispetto ai nuovi titoli dello stesso genere. Il fatto che si tratti di un'avventura esclusiva per console e PC di ultima generazione sembra strano, poiché l'esperienza suggerisce un gioco che avrebbe potuto essere facilmente giocato su Xbox One. Va notato che il frame rate rimane alto e fluido per la maggior parte del tempo, ma è un peccato che non possano offrire un'avventura più rifinita, considerando le sequenze spettacolari che stanno cercando di ritrarre.

La grafica avrebbe potuto essere migliore, ma fortunatamente sembra migliore in movimento che nelle immagini.

Ninja Gaiden 4 in definitiva sembra un gioco un po' obsoleto, ma ciò non significa che non riesca a offrire un buon intrattenimento. Nonostante la grafica debole, la storia insipida e il costante riutilizzo di alcune risorse, le sequenze d'azione offrono quella "sensazione di platino" brevettata in cui l'eccessiva ultra-violenza incontra un'altrettanto eccessiva giocosità. A volte può essere un po' carente di varietà, ma non è mai noioso picchiare ninja robot e demoni con varie armi. Essere in grado di usare le varie armi di Yakumo contro mostri indifesi un momento e poi tagliare le teste di nemici altrettanto indifesi come Ryu il momento successivo mi ha sempre fatto sorridere, e nonostante le loro somiglianze, entrambi i personaggi offrono abbastanza atteggiamento e spavalderia nel loro aspetto da costringere il giocatore ad andare avanti. C'è uno spettacolo visivo che è facile da amare, e con il loro balletto di violenza ad alto numero di ottani, PlatinumGames e Team Ninja riescono nella cosa più importante in un gioco d'azione; vale a dire, offrire un buon combattimento.

I filmati mostrano il gioco al suo meglio.

Ninja Gaiden 4 dà quindi un'impressione piuttosto mista, ma comunque positiva. C'è un fascino familiare nel modo in cui l'avventura è strutturata, e anche se non voglio spazzare via le critiche di una grafica scadente e di un design obsoleto e difenderle con nostalgia tinta di rosa, il concetto di azione semplice, costruito con un codice di gioco altrettanto semplice, funziona sorprendentemente bene. Non è un gioco che passerà alla storia allo stesso modo dei suoi predecessori, ma è comunque un'avventura che vale la pena giocare se hai voglia di un'azione ninja più frenetica. La grandezza di Tomonobu Itagaki potrebbe mancare molto dopo la tragica scomparsa di questa icona, ma Ninja Gaiden vive in un modo che fa ben sperare per il futuro.