Ninja Gaiden 4, Baldur's Gate, Evil West, Ball x Pit e altri in arrivo su Game Pass

Un nuovo round di dodici titoli e un paio di vantaggi sta per essere aggiunto al tuo abbonamento Game Pass.

Normalmente, Microsoft annuncia i giochi che arriveranno su Game Pass intorno all'inizio e alla metà di ogni mese. Lo hanno fatto di nuovo a ottobre, ma questa volta includeva un sacco di giochi extra (circa 45 titoli Ubisoft e Hogwarts Legacy) che è stato confermato in relazione al criticato aumento di prezzo per Game Pass Ultimate.

Uno dei motivi addotti per l'aumento dei prezzi era che avrebbero aggiunto altri giochi in futuro, e forse è per questo che ora stanno annunciando un altro round di titoli per i loro servizi in abbonamento, che verranno aggiunti nei prossimi dieci giorni.

Tramite Xbox Wire, è stato ora annunciato che i seguenti giochi verranno presto aggiunti a Game Pass (i giochi contrassegnati con * non saranno disponibili su Game Pass Premium al momento del lancio, i giochi contrassegnati con ** sono già inclusi con altri abbonamenti ma saranno ora disponibili su Xbox Premium):


  • Simulatore di supermercato (Cloud, Xbox e PC) - Oggi

  • Baldur's Gate and Baldur's Gate II: Enhanced Editions (PC) - Oggi

  • Il casting di Frank Stone (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 14 ottobre

  • Ball x Pit (Cloud, Xbox e PC) - 15 ottobre*

  • Il Grinch: Avventure di Natale (Cloud, Xbox e PC) - 15 ottobre

  • Eternal Strands (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 15 ottobre**

  • He is Coming (Anteprima del gioco) (PC) - 15 ottobre**

  • Ninja Gaiden II Black (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 15 ottobre**

  • Pax Dei (PC) - 16 ottobre

  • Keeper (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 17 ottobre*

  • Evil West (Cloud, Xbox e PC) - 21 ottobre

  • Ninja Gaiden 4 (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 21 ottobre*

Come al solito, ci sono anche altri vantaggi, di cui puoi leggere di più su Xbox Wire. Questa volta, questi includono "Gioca al nuovo agente Veto" per Valorant e Game Pass Pack 4 per Call of Duty: Warzone.

I seguenti tre giochi verranno rimossi dal servizio il 15 ottobre, ma puoi ottenere uno sconto su di essi tramite il tuo abbonamento se vuoi mantenerne qualcuno:


  • Cocoon (Cloud, Xbox e PC)

  • Core Keeper (Cloud, Xbox e PC)

  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutanti scatenati (Cloud, Xbox e PC)



