Ninja Gaiden 4, Baldur's Gate, Evil West, Ball x Pit e altri in arrivo su Game Pass

Normalmente, Microsoft annuncia i giochi che arriveranno su Game Pass intorno all'inizio e alla metà di ogni mese. Lo hanno fatto di nuovo a ottobre, ma questa volta includeva un sacco di giochi extra (circa 45 titoli Ubisoft e Hogwarts Legacy) che è stato confermato in relazione al criticato aumento di prezzo per Game Pass Ultimate.

Uno dei motivi addotti per l'aumento dei prezzi era che avrebbero aggiunto altri giochi in futuro, e forse è per questo che ora stanno annunciando un altro round di titoli per i loro servizi in abbonamento, che verranno aggiunti nei prossimi dieci giorni.

Tramite Xbox Wire, è stato ora annunciato che i seguenti giochi verranno presto aggiunti a Game Pass (i giochi contrassegnati con * non saranno disponibili su Game Pass Premium al momento del lancio, i giochi contrassegnati con ** sono già inclusi con altri abbonamenti ma saranno ora disponibili su Xbox Premium):



Simulatore di supermercato (Cloud, Xbox e PC) - Oggi



Baldur's Gate and Baldur's Gate II: Enhanced Editions (PC) - Oggi



Il casting di Frank Stone (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 14 ottobre



Ball x Pit (Cloud, Xbox e PC) - 15 ottobre*



Il Grinch: Avventure di Natale (Cloud, Xbox e PC) - 15 ottobre



Eternal Strands (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 15 ottobre**



He is Coming (Anteprima del gioco) (PC) - 15 ottobre**



Ninja Gaiden II Black (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 15 ottobre**



Pax Dei (PC) - 16 ottobre



Keeper (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 17 ottobre*



Evil West (Cloud, Xbox e PC) - 21 ottobre



Ninja Gaiden 4 (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 21 ottobre*



Come al solito, ci sono anche altri vantaggi, di cui puoi leggere di più su Xbox Wire. Questa volta, questi includono "Gioca al nuovo agente Veto" per Valorant e Game Pass Pack 4 per Call of Duty: Warzone.

I seguenti tre giochi verranno rimossi dal servizio il 15 ottobre, ma puoi ottenere uno sconto su di essi tramite il tuo abbonamento se vuoi mantenerne qualcuno: