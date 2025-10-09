Ninja Gaiden 4, Baldur's Gate, Evil West, Ball x Pit e altri in arrivo su Game Pass
Un nuovo round di dodici titoli e un paio di vantaggi sta per essere aggiunto al tuo abbonamento Game Pass.
Normalmente, Microsoft annuncia i giochi che arriveranno su Game Pass intorno all'inizio e alla metà di ogni mese. Lo hanno fatto di nuovo a ottobre, ma questa volta includeva un sacco di giochi extra (circa 45 titoli Ubisoft e Hogwarts Legacy) che è stato confermato in relazione al criticato aumento di prezzo per Game Pass Ultimate.
Uno dei motivi addotti per l'aumento dei prezzi era che avrebbero aggiunto altri giochi in futuro, e forse è per questo che ora stanno annunciando un altro round di titoli per i loro servizi in abbonamento, che verranno aggiunti nei prossimi dieci giorni.
Tramite Xbox Wire, è stato ora annunciato che i seguenti giochi verranno presto aggiunti a Game Pass (i giochi contrassegnati con * non saranno disponibili su Game Pass Premium al momento del lancio, i giochi contrassegnati con ** sono già inclusi con altri abbonamenti ma saranno ora disponibili su Xbox Premium):
Come al solito, ci sono anche altri vantaggi, di cui puoi leggere di più su Xbox Wire. Questa volta, questi includono "Gioca al nuovo agente Veto" per Valorant e Game Pass Pack 4 per Call of Duty: Warzone.
I seguenti tre giochi verranno rimossi dal servizio il 15 ottobre, ma puoi ottenere uno sconto su di essi tramite il tuo abbonamento se vuoi mantenerne qualcuno: