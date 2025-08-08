Ninja Gaiden 4 sarà in grado di funzionare a 120 fps su Xbox Series X e PS5

HQ

Di recente, siamo stati in grado di raccontarvi tutto sulla nostra esperienza con Ninja Gaiden 4 sotto forma di un'anteprima dedicata e lunga. Ora, per aggiungere a questo, sono emerse alcune informazioni su come il gioco dovrebbe funzionare e funzionare su console.

Secondo Windows Central, si dice che coloro che intendono giocare a Ninja Gaiden 4 su PS5 e Xbox Series X potranno farlo a un framerate massimo di 120 fps. Questo sarà offerto attraverso una modalità ad alto framerate, che non è presente (come previsto) per coloro che desiderano giocare su Xbox Series S, che dovranno rimanere a proprio agio con 60 fps.

In termini di prestazioni grafiche, questo non è menzionato, ma l'esistenza di una modalità ad alto framerate implica che ci sarà anche una modalità focalizzata sulla risoluzione. Inoltre, non c'è ancora alcun riferimento sul fatto che PS5 Pro otterrà una modalità di prestazioni ancora più estreme, forse una che combina 120 fps con una grafica di qualità ancora superiore.

Ninja Gaiden 4 verrà lanciato su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 21 ottobre e sarà anche un lancio del primo giorno Game Pass.