Ninja Gaiden 4 sta ottenendo una massiccia espansione il prossimo anno

Non passerà molto tempo prima che Ninja Gaiden 4 venga rilasciato, e ancora una volta potremo partire per le avventure con Ryu Hayabusa. Solo che questa volta fa da secondo violino all'esordiente Yakumo.

Durante il fine settimana, il produttore/regista di PlatinumGames Yuji Nakao e il direttore di Team Ninja Masazaku Hirayam sono apparsi sul podcast ufficiale di Xbox e hanno avuto alcune cose interessanti da dire sul futuro del titolo. Tra le altre cose, hanno rivelato che è in arrivo un ampio DLC, che verrà rilasciato il prossimo anno.

L'espansione si chiama The Two Masters e offre cose come nuove armi con nuove meccaniche di gioco, ma soprattutto, più storia per entrambi i personaggi principali sopra citati, Ryu Hayabusa e Yakumo.

The Two Masters è incluso se acquisti la versione Deluxe Edition, ma sarà ovviamente disponibile anche separatamente (non da ultimo per coloro che scaricano il gioco tramite Game Pass). La data della premiere è il 21 ottobre per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X.