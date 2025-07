HQ

HQ

Innanzitutto, una confessione. La mia curiosità principale su Ninja Gaiden: Ragebound non è il risultato del mio amore per la serie di giochi classici. Non che io abbia qualcosa contro Ninja Gaiden, ma di certo non mi definirei un fan sfegatato. Il motivo per cui il gioco ha subito catturato la mia attenzione è dovuto invece a The Game Kitchen, che, con Blasphemous 2, era dietro uno dei migliori Metroidvania degli ultimi anni. Da un lato, con il loro talento per la bella pixel art e la propensione per il gameplay hardcore e sanguinoso, gli spagnoli sono la scelta più ovvia per riportare il 2D Ninja Gaiden negli anni 2020. D'altra parte, hanno lavorato principalmente con una struttura leggermente più colorata e tentacolare rispetto ai livelli lineari di Ninja Gaiden. Quindi sì, sono stato entusiasta di vedere come avrebbero affrontato il compito.

La risposta a questa domanda deve essere detta: abbastanza classica. Ninja Gaiden: Ragebound è un ritorno alla serie originale per NES, infatti, a tal punto che la trama si svolge in parallelo con le missioni di Ryu Hayabusa. Nei panni silenziosi del protetto di Ryu, Kenji Mozu, il tuo primo compito è difendere il villaggio di Hayabusa da un'invasione demoniaca, che si scopre avere legami con la CIA e il clan Black Spider simile a Yakuza. Non definirei la storia avvincente, ma nessuno gioca Ninja Gaiden per la storia, e fa quello che dovrebbe fare: stabilire una struttura e darti la motivazione per tagliare a metà demoni, clan nemici e soldati pesantemente armati.

Annuncio pubblicitario:

Fortunatamente, c'è un piccolo colpo di scena. All'inizio del gioco, Kenji è costretto a fondersi con Kumori, che altrimenti è sulla buona strada per una carriera nel clan Black Spider, il che in pratica significa che ottiene l'accesso a tre nuovi attacchi che completano la sua katana. Mentre Kenji attacca onorevolmente con il contatto visivo a distanza ravvicinata, il moralmente più flessibile Kumori è specializzato in attacchi astuti a distanza. Ciò fornisce un eccellente set di mosse facile da capire senza sacrificare le opzioni tattiche. La katana funge principalmente da arma, mentre gli attacchi di Kumori richiedono energia per essere utilizzati e devono quindi essere usati con maggiore parsimonia.

Questo crea un buon ritmo, supportato da controlli precisi. Avete sempre il pieno controllo, e l'importantissima sensazione che la morte sia dovuta solo ai vostri errori è presente dall'inizio alla fine. In effetti, non si può dire abbastanza chiaramente che giocare a Ragebound sia decisamente eccellente. Sono entrato ripetutamente in uno stato di flusso in cui rotolamenti rapidi, salti precisi e attacchi mortali hanno reso breve l'eccellente selezione dei nemici.

Eppure spesso mi annoiavo. Può sembrare strano, ma nonostante la sua eccellente sensazione di gioco, Ninja Gaiden: Ragebound spesso soffre di un design dei livelli che manca di varietà, finezza e coinvolgimento visivo. Sì, è bello superare l'attacco di un nemico corazzato, inviare un dardo avvelenato nello stomaco del suo compagno più debole e quindi sferrare un attacco imbloccabile che può eliminare efficacemente il bastardo corazzato. E sì, è fantastico fare un doppio salto sui nemici volanti per raggiungere piattaforme lontane. È una buona ricetta di base, ma manca la guarnizione. Molto spesso, The Game Kitchen si accontenta di fornire livelli del tipo che si fondono rapidamente insieme nella tua memoria. Questo diventa particolarmente evidente verso la fine, dove gli spagnoli offrono un livello eccellente che ti porta da un treno merci allo shinkansen e viceversa. Qui c'è azione ad alto numero di ottani, ambienti emozionanti e cambiamenti nel design dei livelli che ti tengono all'erta. Ragebound offre questo anche altrove, ma considerando quanto sia inventivo il design dei livelli in Blasphemous 2, è deludente che le sequenze che spiccano siano poche e lontane tra loro.

Annuncio pubblicitario:

È anche deludente che gli ambienti del gioco siano così generici. Certo, è una bella pixel art, ma dovrai cercare in lungo e in largo per la serie di architetture memorabili che definisce i giochi Blasphemous. Ci sono alcuni bei templi, ma sembra che gli sviluppatori spagnoli non riescano a trovare il loro equilibrio quando traggono ispirazione dall'Estremo Oriente piuttosto che dal cattolicesimo.

D'altra parte, i capi non deludono. Ninja Gaiden: Ragebound presenta una miriade di mostruosità che servono naturalmente come punti esclamativi sui singoli livelli. Rappresentano le sfide più grandi del gioco, ma nessuna di esse sembra impossibile, forse perché sono più simili a sprint che a maratone. È anche contro i boss che gli aggiornamenti del gioco si fanno sentire. Tra un livello e l'altro, puoi acquistare abilità per Kenji e Kumori, e la barriera di Kumori in particolare mi ha aiutato contro alcuni dei boss più tardi del gioco. Tuttavia, vorrei che tu potessi cambiare abilità durante un livello invece di doverne uscire completamente, perché diventa naturalmente un po' un gioco di indovinelli, e non voglio giocare di nuovo a uno dei, come detto, spesso un po' noiosi solo per rendere la mia vita contro il boss un po' più facile.

Mentre ti fai strada attraverso l'orda di soldati di fanteria e boss, potresti non sentire l'insormontabile resistenza per cui Ninja Gaiden è noto. Infatti, con le mie modeste capacità, sono riuscito a farcela senza rimanere bloccato su un boss per più di circa 20 minuti. A me andava bene, ma per quelli di voi che sono più hardcore, il gioco offre otto operazioni speciali, che sono versioni remixate (e più difficili) dei livelli principali della campagna, e una volta completato il gioco, la modalità difficile viene sbloccata.

Come accennato nell'introduzione, ero entusiasta di vedere cosa The Game Kitchen poteva fare con Ninja Gaiden. Purtroppo, la risposta è un po' deludente. Ragebound è solido come una roccia e si sente davvero bene nelle tue mani, ma manca di scintilla, passione, fattore X, sorprese. Potrei continuare. In un momento in cui i giochi d'azione 2D non scarseggiano, Ninja Gaiden: Ragebound è un solido revival di una serie classica che probabilmente renderà felice il vecchio nucleo, ma inizierei da qualche altra parte, Katana Zero, per esempio.