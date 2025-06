Ninja Gaiden: Ragebound Anteprima: veloce, precisa e letale

HQ

Ninja Gaiden è tornato. Non solo è tornato, ma è tornato meglio che mai, con ben tre giochi in arrivo nell'arco di un anno. Il primo è stato Ninja Gaiden 2 Black, una versione iper-stilizzata di Sigma che, nonostante i suoi difetti e le sue disperate difficoltà, è riuscita a trovare un posto nel cuore dei fan più accaniti della serie d'azione shinobi. Tra qualche mese avremo il tanto atteso quarto capitolo principale della serie, ma prima c'è un terzo progetto, il più oscuro di tutti, ma dopo aver visto i trailer, sapere chi sono i suoi creatori e aver gustato in anticipo la sua demo rilasciata di recente su Steam, penso che il miglior ritorno dei ninja del clan Hayabusa sarà Ninja Gaiden: Ragebound.

The Game Kitchen si è guadagnato molto rispetto nella comunità Metroidvania con i due Blasphemous giochi, ma nessuno di questi giochi eccellenti lo ricordo come particolarmente veloce, una delle distinzioni più basilari di un Ninja Gaiden. Tuttavia, lo studio con sede a Siviglia ha fatto bene i compiti assorbendo le lezioni di Ryu Hayabusa e dando al loro gameplay 2D pixelato una generosa dose di velocità. Ragebound è, come dice il titolo, "veloce, preciso e letale", e la scelta delle parole è più di un semplice slogan di un film d'azione degli anni Ottanta.

Ragebound è veloce, perché ogni guerriero che affronta i demoni che infestano il suo mondo deve essere veloce se vuole sopravvivere più di 15 secondi nel gioco. Il movimento del nostro duo di protagonisti, Kenji e Kuromi, è come un fulmine mentre si arrampicano, saltano e si spingono attraverso il palco e sopra gli oggetti nemici, accelerando il ritmo del gioco e il battito cardiaco del giocatore durante i livelli che durano dieci minuti. E vi assicuro che dopo ognuno di essi dovrete fermarvi un po', bere un po' d'acqua e fare un respiro profondo per ritrovare la calma.

Perché avrai bisogno di tutta la tua concentrazione per inchiodare quei salti, contrattacchi e schivate contro i demoni che affliggono il tuo mondo. Ryu non è qui per sorvegliare il clan, quindi tocca alle nostre mani promettenti ma inesperte fermare la minaccia. La demo, infatti, inizia con un tutorial dello stesso Ryu Hayabusa (prima di partire per la sua prima avventura), dove dimostra rapidamente che si può completare solo osservando l'ambiente circostante ed eseguendo azioni in un momento preciso, a volte in una frazione di secondo. Attraversare una fossa di spuntoni può sembrare una missione impossibile se non si è abituati a un'esperienza arcade impegnativa, ma se si supera quella soglia iniziale, tutto ciò che c'è dietro è una danza meravigliosa in cui la strategia incontra la passione e il combattimento.

Il minimo fallimento viene punito duramente e la morte ti perseguiterà durante i tre livelli (più tutorial) che compongono questa demo. Ragebound ti esorta a provare approcci diversi a ogni situazione, e a volte sarà sufficiente una reazione rapida, mentre altre volte dovrai ripetere una sezione più volte fino a quando non la ottieni nel modo giusto. Questo è motivato anche dalle possibilità offerte dai due protagonisti. Non voglio enfatizzare troppo il loro background, ma Kuromi e Kenji si completano a vicenda molto bene. Kuromi può attraversare il regno degli spiriti per un breve periodo di tempo ed è abile negli attacchi a distanza, mentre Kenji è la principale forza da mischia e quella che di solito porta il peso in combattimento. Entrambi hanno attacchi standard e caricati, e insieme possono combinare le loro arti per creare un Wrath Attack che spazza via completamente quasi tutto sullo schermo. Una mossa di ultima istanza di cui il gioco non ti permetterà di abusare.

I livelli seguono il classico stile picchiaduro, anche se qui guadagnano anche in verticalità e sezioni nascoste (The Game Kitchen marchio di fabbrica) dove è possibile cercare oggetti da collezione, che nella versione completa del gioco offriranno la possibilità di ottenere aggiornamenti con essi. Non vedo l'ora di giocare di più e vedere quali sorprese Ninja Gaiden: Ragebound ha in serbo per noi quando arriverà il 31 luglio. Se stai cercando un titolo d'azione 2D a scorrimento laterale con controlli precisi, questo è uno dei giochi da non perdere su Steam Next Fest.

