Ninja Gaiden: Ragebound verrà lanciato per Switch 2 il mese prossimo

Il 2025 sarebbe stato l'anno dei ninja, come proclamato da Team Ninja all'inizio dell'anno, quando hanno rilasciato di nascosto Ninja Gaiden II Black, presentato Ninja Gaiden: Ragebound (che era stato annunciato solo un mese prima) e annunciato Ninja Gaiden 4. Tutti e tre i giochi sono stati rilasciati, ma non tutti ne sono ugualmente soddisfatti.

Solo uno dei giochi è stato rilasciato per Switch e nessuno di essi per Switch 2. Ora, tuttavia, uno di loro sembra finalmente ottenere una versione Switch 2, vale a dire Ninja Gaiden: Ragebound. L'avventura in pixel è ispirata alle avventure classiche della serie della fine degli anni '80 e dei primi anni '90, e qui assumi il ruolo del nuovo arrivato Kenji Mozu. Il gioco non è stato annunciato formalmente, ma è stato confermato tramite l'ultimo rapporto trimestrale di Koei Tecmo, che afferma che sarà rilasciato per Switch 2 a novembre.

Sfortunatamente, la versione Switch del gioco non era buona come le altre, quindi un rilascio per il significativamente più potente Switch 2 è molto gradito, soprattutto perché Shinobi: Art of Vengeance non è stato rilasciato nemmeno per Switch 2. Quindi è un pubblico piuttosto affamato di ninja che sta aspettando.

Al momento in cui scriviamo, non è chiaro se coloro che hanno acquistato la versione Switch riceveranno un aggiornamento più economico (o ancora meglio, gratuito), ma si spera che questo venga annunciato presto.