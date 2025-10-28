Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Ninja Gaiden: Ragebound

Ninja Gaiden: Ragebound verrà lanciato per Switch 2 il mese prossimo

Attualmente è disponibile per Switch in una versione un po' scadente e il più capace Switch 2 sarà probabilmente molto migliore.

HQ

Il 2025 sarebbe stato l'anno dei ninja, come proclamato da Team Ninja all'inizio dell'anno, quando hanno rilasciato di nascosto Ninja Gaiden II Black, presentato Ninja Gaiden: Ragebound (che era stato annunciato solo un mese prima) e annunciato Ninja Gaiden 4. Tutti e tre i giochi sono stati rilasciati, ma non tutti ne sono ugualmente soddisfatti.

Solo uno dei giochi è stato rilasciato per Switch e nessuno di essi per Switch 2. Ora, tuttavia, uno di loro sembra finalmente ottenere una versione Switch 2, vale a dire Ninja Gaiden: Ragebound. L'avventura in pixel è ispirata alle avventure classiche della serie della fine degli anni '80 e dei primi anni '90, e qui assumi il ruolo del nuovo arrivato Kenji Mozu. Il gioco non è stato annunciato formalmente, ma è stato confermato tramite l'ultimo rapporto trimestrale di Koei Tecmo, che afferma che sarà rilasciato per Switch 2 a novembre.

Sfortunatamente, la versione Switch del gioco non era buona come le altre, quindi un rilascio per il significativamente più potente Switch 2 è molto gradito, soprattutto perché Shinobi: Art of Vengeance non è stato rilasciato nemmeno per Switch 2. Quindi è un pubblico piuttosto affamato di ninja che sta aspettando.

Al momento in cui scriviamo, non è chiaro se coloro che hanno acquistato la versione Switch riceveranno un aggiornamento più economico (o ancora meglio, gratuito), ma si spera che questo venga annunciato presto.

Ninja Gaiden: Ragebound

Testi correlati

0
Ninja Gaiden: Ragebound Score

Ninja Gaiden: Ragebound

RECENSIONE. Scritto da Ketil Skotte

The Game Kitchen offre una versione classica e ben giocata di Ninja Gaiden, che, tuttavia, sembra più un lavoro su commissione che un progetto di passione.



Caricamento del prossimo contenuto