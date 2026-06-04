Ninja Luxe Café Pro

Non è necessariamente così facile realizzare una macchina del caffè nel 2026, dato che il mercato è saturo e, inoltre, dominato da solo una manciata di giganti affermati, come De'Longhi e Sage. Ma se conosci i Ninja, saprai anche che a loro non importa nulla di questo, e che di solito hanno l'abitudine di andare per la loro strada, indipendentemente dal senso o meno. Dai un'occhiata al loro sito web e vedrai un mix eclettico, per usare un eufemismo.

Quindi, naturalmente, anche Ninja doveva costruire una macchina del caffè. Abbiamo testato la versione Pro della loro macchina da caffè Luxe Café, una macchina da espresso ibrida che eroga una pressione di pompa di 15 bar, dotata di un macinacaffè integrato per chicchi interi, una selezione di portafiltri e un frittatutto automatico con bacchetta a vapore. Sì, tutto ciò che serve per competere più direttamente con un Saggio è qui, e forse anche a un prezzo abbastanza accessibile.

Al momento della stesura, puoi acquistare la versione Pro per poco meno di £600, mentre una Sage Barista Touch, che generalmente ha meno funzionalità, ti costerà quasi £150 in più. E qui non si risparmia nulla.

Quello che direi fin dall'inizio, però, è che Ninja sta ancora faticando un po' con un linguaggio di design esterno più attraente e universale. C'è un po' troppa plastica nera, che rovina leggermente la superficie in alluminio lucidato. Non c'è nulla di sbagliato nella funzionalità qui. Il serbatoio dell'acqua può contenere due litri, c'è molto spazio per i chicchi di caffè e pulire sembra altrettanto semplice a prima vista. C'è persino spazio per un filtro calcare indipendente dalla piattaforma sul retro. Come ho detto, Ninja non ha risparmiato nulla, a parte il fatto che sembra un po' privo di ispirazione. E già che siamo in argomento, vale la pena menzionare che questa macchina è, beh, grande. Occupa molto spazio sul piano cucina.

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Come detto, si tratta di una cosiddetta macchina da caffè "3-in-1", il che significa che puoi preparare un espresso, un americano/filtro tradizionale o un cold brew. La macchina ha abbastanza luci LED per indicare se l'impostazione della macinatura deve essere regolata o se ci sono altri modi per personalizzare la produzione, ma un display adeguato probabilmente avrebbe reso il processo di onboarding ancora più chiaro, questo è stato eliminato qui.

Come detto, c'è un portafiltro da 53 millimetri con diversi cestini filtro, e l'intero concetto di posizionare il cestello filtro, chiudere il coperchio, selezionare e personalizzare il caffè e iniziare la preparazione è davvero soddisfacente, esattamente come sarebbe su una macchina che costa molto di più. Che si tratti di un espresso con chicchi freschi, del caffè filtrato dal caffè macinato o di un caffè freddo in una calda giornata estiva, personalmente non ho riscontrato problemi con le prestazioni del Luxe Café, per questo motivo.

La temperatura sembra stabile intorno ai 90-96 gradi, e sia con le impostazioni del macinacaffè a 25 gradi che con l'aiuto di Barista Assist, che ti dà un feedback diretto, c'è molto con cui sperimentare e nessun motivo evidente di lamentele.

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