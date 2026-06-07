Ninja Theory annuncia il prossimo gioco di Hellblade, conosciuto come Senua

Può sembrare un ricordo recente, ma lo sviluppatore Ninja Theory ha effettivamente lanciato Senua's Saga: Hellblade 2 più di due anni fa, nel maggio 2024, il che significa che è il momento giusto per la prossima esplorazione nell'universo più ampio.

A tal fine, all'Xbox Games Showcase, Ninja Theory è apparso per mostrare il terzo capitolo della serie, un gioco semplicemente noto come Senua. Sì, ha abbandonato la convenzione dei nomi Hellblade, ma il resto dell'esperienza sembra come previsto, sotto forma di una storia intensa e basata su scene scenografiche, unita a combattimenti difficili e sfide ambientali, sia enigmi che platforming.

Per quanto riguarda i piani di lancio del gioco, finora ci è stato detto che Senua debutterà nel 2027, ma curiosamente non verrà lanciato solo su PC (incluso Steam) e Xbox Series X/S, ma anche su PS5. Non è chiaro se questo sarà un lancio in data e giorno su PS5 in linea con le altre piattaforme, ma comunque avrà un lancio cross-platform. Naturalmente, aspettatevi anche l'inclusione di Game Pass nel primo giorno.

Guarda il trailer di Senua qui sotto prima del suo lancio il prossimo anno.