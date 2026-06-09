Ninjala 2 è ora un'avventura d'azione open-world ed esclusiva di Switch 2

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Uscirà nella primavera del 2027 (o almeno nella sua "prima parte"), ma il Nintendo Direct in corso ci ha appena dato un primo assaggio di Ninjala 2, il sequel dell'originale di enorme successo del 2020 di GungHo, che combinava combattimenti frenetici, gomme da masticare e uno stile visivo alla moda chiaramente ispirato a Splatoon.

Il nuovo gioco sarà completamente open world d'azione e avventura. Ninjala 2: The Uncharted Planet invita i giocatori a attraversare una grande mappa con la loro gomma ninja, introducendo nuovi poteri di gomma, armi e ninjitsu. Inoltre, fino a quattro giocatori possono giocare in cooperativa localmente o online per collaborare.

Non è chiaro cosa significhi effettivamente quella "prima parte", ma lo scopriremo più vicino all'uscita di questa esclusiva per Nintendo Switch 2.