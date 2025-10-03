Ninjas in Pyjamas porta l'ex capo del Team Falcons a guidare le sue imprese di eSport

HQ

L'organizzazione svedese di eSport Ninjas in Pyjamas ha rivelato il suo ultimo acquisto, sotto forma di un nuovo COO per l'intera divisione eSport. Grant Rousseau si lascerà alle spalle Team Falcons dove ha aiutato la squadra a vincere non uno ma due Esports World Cups, tutto a favore del tentativo di aiutare NIP a crescere e raggiungere le sue ambizioni di argenteria.

Come notato dal team in un post sui social media, ci è stato detto: "Il due volte vincitore della Coppa del Mondo di Esports guiderà la continua crescita della nostra divisione eSport e supervisionerà le operazioni dei nostri team globali per riportare NIP ai vertici del gioco competitivo".

Anche Rousseau ha commentato questo cambio di carriera in un suo post, dove aggiunge: "Quando ho incontrato per la prima volta [il CEO] Chahine Hicham molti mesi fa, sono rimasto colpito dalla passione e dall'amore per il marchio, combinati con un'ambizione molto chiara e una serie di obiettivi per l'azienda. Era una persona con cui volevo lavorare immediatamente.

"C'è una base così solida qui, insieme al successo storico di questo fantastico marchio, e quindi mi unisco per fare la mia parte per continuare il percorso di questo marchio verso la vetta di tutto ciò che riguarda gli eSport".

