Nintendo: "Abbiamo nuovi titoli pronti per la seconda metà di questo anno fiscale"

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Non è che nessuno si aspettasse davvero altro, e sappiamo che Splatoon Raiders arriverà a luglio e che anche Fire Emblem: Fortune's Weave è previsto per la seconda metà del 2026. Tuttavia, questo non è sufficiente e molti si sono lamentati del fatto che Nintendo attualmente rilascia troppo pochi giochi per la Switch 2.

Non siamo solo noi giocatori a pensarla così, ma anche i proprietari di Nintendo, motivo per cui l'argomento è emerso durante una sessione di domande e risposte dopo il rapporto trimestrale di venerdì, e la trascrizione è stata ora pubblicata. In esso, apprendiamo che il capo Nintendo Shuntaro Furukawa ammette che semplicemente ci vuole più tempo per sviluppare giochi per Switch 2 (più prestazioni offrono più possibilità e servono una grafica migliore):

"Idealmente, vorremmo consegnare nuovi titoli più frequentemente e in modo più tempestivo, ma come hai sottolineato, i periodi di sviluppo software sono diventati più lunghi rispetto a prima. Nonostante ciò, continueremo a lavorare su varie iniziative per garantire che molti titoli possano essere giocati su Nintendo Switch 2, ideando miglioramenti al nostro sistema e processo di sviluppo."

Fortunatamente, questo non significa che dovremo aspettare un'eternità per troppi pochi giochi, perché Nintendo conferma anche di avere altri in preparazione, a partire dal 2026:

"Per quanto riguarda il futuro, stiamo preparando una varietà di nuovi titoli per Nintendo Switch 2, indipendentemente dal fatto che siano titoli cosiddetti importanti o meno. Inoltre, abbiamo nuovi titoli preparati per la seconda metà di questo anno fiscale, oltre a quelli già annunciati, e forniremo i dettagli al momento opportuno."

Vale la pena notare che Furukawa ha menzionato sia giochi più grandi che quelli più piccoli, il che ci porta a credere che l'attenzione su giochi leggermente più economici - come il remake di Star Fox e Splatoon Raiders - sia qualcosa che Nintendo continuerà a dare priorità in futuro. Rilasciando titoli più economici e leggermente più piccoli, possono mantenere un ritmo più veloce, e forse non tutto deve essere di livello AAA, o che ne pensi?