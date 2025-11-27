Gamereactor

Nintendo acquisirà quote di Bandai Namco Studios Singapore per rafforzare il proprio sviluppo

L'azienda diventerà ora nota come Nintendo Studios Singapore.

Nintendo raramente conclude accordi di acquisizione, almeno non rispetto a Microsoft/Xbox, ma oggi ha fatto proprio questo. In un comunicato stampa, è stato confermato che Nintendo ha acquisito azioni di Bandai Namco Studios Singapore, un accordo che vedrà lo sviluppatore unirsi all'ampia famiglia Nintendo e rinominarlo Nintendo Studios Singapore.

Il motivo dell'acquisizione è il "rafforzamento della sua struttura di sviluppo", con la società singaporiense semplicemente pronta a continuare la sua pipeline di sviluppo sotto questo nuovo nome. Per quanto riguarda ciò su cui stanno lavorando, dato che Nintendo non tende a condividere liberamente le informazioni sugli sviluppatori, tutto ciò che abbiamo sono le presunte informazioni secondo cui questo team stava lavorando all'edizione Switch di Metroid Prime 4: Beyond e al gioco Ridge Racer cancellato. Sappiamo però che questa azienda ha contribuito allo sviluppo della serie Splatoon.

L'acquisizione dovrebbe essere completata entro il 1° aprile 2026, quando l'80% delle azioni dell'azienda sarà acquisito da Nintendo, una mossa che non ha avuto un impatto significativo sui risultati di Nintendo per l'anno fiscale.

