Nintendo acquisirà quote di Bandai Namco Studios Singapore per rafforzare il proprio sviluppo

Nintendo raramente conclude accordi di acquisizione, almeno non rispetto a Microsoft/Xbox, ma oggi ha fatto proprio questo. In un comunicato stampa, è stato confermato che Nintendo ha acquisito azioni di Bandai Namco Studios Singapore, un accordo che vedrà lo sviluppatore unirsi all'ampia famiglia Nintendo e rinominarlo Nintendo Studios Singapore.

Il motivo dell'acquisizione è il "rafforzamento della sua struttura di sviluppo", con la società singaporiense semplicemente pronta a continuare la sua pipeline di sviluppo sotto questo nuovo nome. Per quanto riguarda ciò su cui stanno lavorando, dato che Nintendo non tende a condividere liberamente le informazioni sugli sviluppatori, tutto ciò che abbiamo sono le presunte informazioni secondo cui questo team stava lavorando all'edizione Switch di Metroid Prime 4: Beyond e al gioco Ridge Racer cancellato. Sappiamo però che questa azienda ha contribuito allo sviluppo della serie Splatoon.

L'acquisizione dovrebbe essere completata entro il 1° aprile 2026, quando l'80% delle azioni dell'azienda sarà acquisito da Nintendo, una mossa che non ha avuto un impatto significativo sui risultati di Nintendo per l'anno fiscale.