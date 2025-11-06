Nintendo afferma che inizierà ad "acquisire società di sviluppo"

HQ

Per un po' di tempo, è sembrato che ci fossero acquisizioni spettacolari ogni mese, principalmente da Embracer e Microsoft, ma negli ultimi anni le cose si sono notevolmente calmate su questo fronte. Ora, però, un'altra azienda sembra intenzionata a crescere un po', ovvero Nintendo.

Nell'ultimo rapporto finanziario di Nintendo (pagina 54), l'amministratore delegato Shuntaro Furukawa afferma che stanno pianificando "iniziative come l'acquisizione di società di sviluppo per renderle sussidiarie e aumentare le nostre strutture di sviluppo, e la costruzione del Centro di sviluppo della sede centrale, l'edificio n. 2". Questo lascia poco spazio all'interpretazione di ciò che significano.

La necessità di aumentare lo sviluppo dei propri giochi può probabilmente essere attribuita al lancio di Switch 2. Un hardware così potente richiede più sviluppatori e più tempo, e Switch 2 sta vendendo incredibilmente bene (più velocemente di qualsiasi altra console di sempre) e, naturalmente, un pubblico così ampio ha bisogno di giochi.

Dubitiamo che questo significhi che Nintendo inizierà a fare l'aspirapolvere nei grandi studi, poiché questo non sembra sicuramente il loro stile. Ma ci saranno sicuramente altre acquisizioni. Hai qualche suggerimento per uno sviluppatore che si adatterebbe bene all'ombrello di Nintendo?