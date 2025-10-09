Nintendo alza il sipario sul cortometraggio Close to You... ma solo a metà strada

HQ

Martedì scorso, invece di un nuovo annuncio o teaser per i suoi titoli al solito orario delle 14:00 BST/15:00 CEST, Nintendo ha semplicemente rilasciato un cortometraggio animato con un bambino in una stanza in cui oggetti e giocattoli sembravano muoversi da soli. Il corto animato aveva dei valori di produzione piuttosto alti, il che suggeriva che c'era di più di quanto pensassimo. Abbiamo ipotizzato che potesse trattarsi di una clip del film di prossima uscita di The Super Mario Galaxy, o addirittura che si trattasse di piccoli Pikmin invisibili che si aggiravano per la stanza. A quanto pare, non eravamo lontani dal bersaglio.

Ora Nintendo ha ripubblicato il trailer, e questa volta vediamo che i colpevoli che spostano oggetti per la stanza e incoraggiano questa piccola bambina (Rosalina?) a muovere i primi passi non sono altro che le piccole creature semi-vegetali e colorate create da Shigeru Miyamoto. Non siamo ancora sicuri se quello che stiamo vedendo è l'espansione del Cinematic Universe di Nintendo o se è un'anteprima di un nuovo gioco Pikmin. Abbiamo dovuto aspettare dieci anni tra Pikmin 3 e Pikmin 4, e poi Miyamoto-san ha già promesso che per il prossimo gioco non avremmo dovuto aspettare così a lungo.

Dai un'occhiata al tweet qui sotto. Sarà la prima volta che vedremo Pikmin 5? E perché ci sono esseri umani nel loro mondo ora? Ci sono ancora molte domande a cui rispondere...