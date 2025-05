Nintendo annulla il lancio di Nintendo Switch 2 in gran parte del Sud America

HQ

Manca poco più di un mese al lancio ufficiale di Nintendo Switch 2 e tutti gli analisti e le prime stime di mercato indicano che sarà il più grande lancio di console domestiche della storia. Milioni di console sono già state preordinate in gran parte del mondo, ma c'è anche una grande regione che non avrà un lancio ufficiale: l'America Latina.

Il media costaricano Teletica ha riferito di essere venuto a conoscenza di un incontro tra i dirigenti di Nintendo e i rappresentanti dei principali distributori commerciali in cui è stato stabilito che Nintendo Switch 2 non arriverà (almeno ufficialmente) in più di venti paesi dell'America Centrale e dei Caraibi il 5 giugno. Il motivo, secondo Nintendo, risiede nell'assenza di un Nintendo eShop regionale per questi paesi, che è stato decisivo per l'azienda per considerare che l'America Centrale e i Caraibi rappresentano un mercato "troppo piccolo" per giustificare un lancio ufficiale.

Oltre a queste informazioni, anche l'Argentina perderà ( almeno temporaneamente) il lancio globale della console, così come Ecuador, Uruguay e Paraguay.

Questi sono i paesi che non avranno vendite ufficiali di Nintendo Switch 2, dei suoi giochi o periferiche.



Antigua e Barbuda



Argentina



Belize



Costa Rica



El Salvador



Guatemala



Honduras



Panama



Bahamas



Barbados



Dominica



Ecuador



Giamaica



Grenada



Guyana



Haiti



Montserrat



Nicaragua



Uruguay



Paraguay



Saint Lucia



Saint Kitts e Nevis



Saint Vincent e Grenadine



Suriname



Trinidad e Tobago



In questi territori, i giocatori che desiderano mettere le mani sulla prossima generazione di Nintendo dovranno farlo attraverso mercati secondari e importare dai territori vicini (come Messico, Stati Uniti), pagando un sovrapprezzo aggiuntivo, oltre ad affrontare tariffe e profittatori.

Cosa ne pensi della decisione di Nintendo in America Latina?