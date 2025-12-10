Nintendo annuncia due nuovi titoli per il catalogo Nintendo 64 presso NSO... e ci sono voci di altre quattro...

HQ

Nintendo ha una sorpresa nostalgica per gli utenti Nintendo Switch Online + Expansion Pack questo Natale, sotto forma di due nuove aggiunte al catalogo dei classici Nintendo 64 disponibili, con Rayman 2: The Great Escape e Tonic Trouble che si uniranno alla collezione il 17 dicembre.

Rayman 2 è stato uno dei titoli più richiesti dai giocatori per il servizio in abbonamento, quindi la notizia piacerà sicuramente a molti... e mette anche il resto su un percorso interessante.

Lo diciamo perché qualche mese fa su Reddit un utente ha scoperto una serie di titoli sfocati e inediti per il catalogo Nintendo 64. Erano sullo sfondo, sfocati dietro il menù, ma la community riuscì a scoprire che si trattava di Donkey Kong 64, Forsaken 64, Super Smash Bros., Glover e Rayman 2: The Great Escape. Nessuna di queste era stata confermata, convalidando così la presunta "fuga di notizie" dei giochi, fino ad oggi. Quindi (e prendetelo con estrema cautela) potrebbe esserci un piccolo barlume di speranza nel vedere Donkey Kong 64, Super Smash Bros., Glover e Forsaken 64 arrivare anche su NSO nel prossimo futuro, forse anche nei primi mesi del 2026.

