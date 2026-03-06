Nintendo annuncia le offerte del Giorno del 10 marzo

HQ

Il 10 marzo è il 'Mario Day', e Nintendo festeggia annunciando nuovi sconti su alcuni giochi selezionati per Nintendo Switch e Nintendo Switch con protagonista Mario. Questi sconti saranno disponibili fino al 15 marzo e, anche se non si tratta di grandi sconti, potrebbe essere l'occasione perfetta per acquistare uno di quei giochi che non vengono mai messi in vendita.

Ecco i titoli in offerta e i loro prezzi:



Super Mario Party Jamboree (Nintendo Switch) £33.29/€39.99



Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (Nintendo Switch 2) £50,28/€59,98



Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Nintendo Switch) £33.29/€39.99



Luigi's Mansion 3 (Nintendo Switch) £33.29/€39.99



Super Mario Maker 2 (Nintendo Switch) £33.29/€39.99



Donkey Kong Country Returns HD (Nintendo Switch) £33.29/€39.99



Super Mario RPG (Nintendo Switch) £33.29/€39.99



Vuoi approfittare di qualche offerta per comprare un gioco di Mario?