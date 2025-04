Nintendo annuncia le nuove figure Amiibo per Zelda... e Street Fighter 6

HQ

Nintendo ha annunciato un nuovo lotto di figure Amiibo durante il Nintendo Switch 2... ma probabilmente non per i giochi che ti aspetteresti. È chiaro che Mario Kart World e Donkey Kong Bananza sono i giochi di punta per la nuova console. Tuttavia, per i collezionisti di Amiibo, i giochi che non vedono l'ora di giocare sono Hyrule Warriors: Age of Imprisonment... e Street Fighter 6.

Per il nuovo Hyrule Warriors, un nuovo spin-off di Koei Tecmo, Nintendo rilascerà quattro nuove figure per i quattro personaggi visti in Tears of the Kingdom: Tulin, Yunobo, Sidon e Riju, che verranno lanciati il 5 giugno, lo stesso giorno in cui viene lanciata la console, nonostante il gioco venga lanciato in inverno.

Un quinto Amiibo verrà lanciato in seguito, per il Costrutto di Mineru.

Poi, Street Fighter 6, che verrà lanciato il 5 giugno, arriverà anche con tre nuove figure Amiibo... e 22 carte Amiibo. Le figure sono di Luke, Kimberly e Jamie e le 22 carte Amiibo presenteranno tutti i personaggi dell'anno 1 del gioco.

Ti aiuteranno a personalizzare e salvare le impostazioni dell'abbigliamento e dei pulsanti del tuo personaggio sulle figure/carte Amiibo e a caricarle immediatamente nel gioco. Anche le figure di Smash Bros. per Ryu e Ken funzioneranno allo stesso modo. E ti daranno anche contenuti di gioco esclusivi.