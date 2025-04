Nintendo annuncia un nuovo gioco di The Legend of Zelda allo Switch 2 Direct

Considerando che abbiamo ricevuto The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom solo un paio di anni fa e abbiamo ricevuto The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom l'anno scorso, sembrava improbabile che un gioco di Zelda nuovo di zecca sarebbe apparso allo show Nintendo Switch 2 Direct. Ma questo è quello che abbiamo ottenuto lo stesso!

Almeno in un certo senso... Hyrule Warriors: Age of Imprisonment è stato annunciato e confermato per Nintendo Switch 2. Il gioco musuo fungerà da prequel di Tears of the Kingdom offrendo una storia che conduce a quell'acclamata avventura.

Dal momento che arriverà su Switch 2, la speranza è che il gioco presenterà prestazioni significativamente migliorate che consentano al gameplay caotico e alla grafica di prosperare.

Non c'era una data legata all'arrivo di Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, ma ci è stato detto che arriverà sulla piattaforma quest'inverno.