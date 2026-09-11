Nintendo annuncia una vendita di apprezzamento clienti negli Stati Uniti per ringraziare i giocatori per il loro sostegno nonostante i dazi imposti da Trump

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Sebbene molte regioni nel mondo non vedranno questa vendita, i fan Nintendo e i possessori di Switch 1 e 2 negli Stati Uniti potranno presto approfittare di una promozione molto unica e sorprendente, che si terrà dal 12 al 26 settembre.

L'evento è conosciuto come Vendita di Apprezzamento al Cliente ed è il modo di Nintendo di "ringraziare i giocatori Nintendo per il loro continuo supporto, rendendolo possibile in parte grazie ai rimborsi legati ai dazi."

Sì, ora che l'amministrazione Trump è stata costretta a restituire una vasta parte dei soldi rivendicati tramite i dazi internazionali considerati illegali all'inizio di quest'anno, Nintendo sta cercando di restituire il sostegno che i suoi giocatori statunitensi le hanno dato durante questo periodo di aumento dei costi.

Il gigante giapponese del gaming spiegò un po' più in profondità: "Mentre Nintendo assorbiva la maggior parte dei costi legati ai dazi, i rimborsi hanno reso possibili promozioni come questa."

La vendita è considerata "una delle nostre più grandi promozioni di sempre" e offrirà sconti fino al 30% su giochi digitali e pacchetti per Switch, giochi fisici, DLC, accessori, amiibo e abbigliamento. La vendita si svolge anche su eShop, Nintendo Store e presso i rivenditori partecipanti.