Nintendo anticipa il nuovo diorama Lego Ganondorf

HQ

I fan di Lego e Zelda sembrano avere qualcosa di veramente speciale da aspettarsi il prossimo anno. Nintendo ha appena confermato che il prossimo importante set di costruzioni è in arrivo e, a giudicare dal breve video pubblicato su X, si tratta di un diorama di Ganondorf, tratto direttamente dalla battaglia finale di Ocarina of Time.

Questo si collega anche abbastanza bene con il set Great Deku Tree che è stato rilasciato qualche tempo fa e corrisponde anche ad alcune delle voci che stanno facendo il giro online da un po' di tempo.

Secondo diverse fonti attendibili, il set sarà composto da 1003 pezzi e l'uscita è prevista per il 1° marzo del prossimo anno. Il prezzo esatto del nuovo set è ancora sconosciuto, ma in base al numero di pezzi e al fatto che si tratta di un prodotto in licenza - oltre che a confrontarlo con il già citato Deku Tree - molto probabilmente sarà venduto al dettaglio per almeno 180 dollari.

Hai voglia di altri Lego di Zelda?