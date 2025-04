Nintendo aumenta i prezzi degli accessori per Switch 2 negli Stati Uniti

HQ

Nintendo ha recentemente confermato che gli accessori per il prossimo Switch 2 saranno più costosi di quanto originariamente annunciato. L'aumento del prezzo, che varia da cinque a dieci dollari a seconda del prodotto, riguarda articoli come il Pro Controller e i Joy-Con, ora al prezzo rispettivamente di $ 84,99 e $ 94,99.

L'elenco completo dei prezzi aggiornati degli accessori è il seguente:

Nintendo Switch 2 Pro Controller - $ 84,99

Joy-Con 2 coppie - $ 94,99

Impugnatura di ricarica Joy-Con 2 - $ 39,99

Cinturino Joy-Con 2 - $ 13,99

Set di ruote Joy-Con 2 - $ 24,99

Fotocamera per Nintendo Switch 2 - $ 54,99

Set di dock per Nintendo Switch 2 - $ 119,99

Custodia per Nintendo Switch 2 e protezione per lo schermo - $ 39,99

Custodia all-in-one per Nintendo Switch 2 - $ 84,99

Adattatore CA per Nintendo Switch 2 - $ 34,99

Il motivo di tutto questo? Le tariffe statunitensi di recente introduzione, che influiscono sull'importazione di elettronica da paesi come Cina, Vietnam e Giappone. Il prezzo della console Switch 2 e dei suoi giochi, tuttavia, sembra rimanere invariato per ora. Il costoso è appena diventato più costoso, un peccato, ma non esattamente sorprendente.