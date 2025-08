Nintendo aumenta il prezzo della console Switch originale e degli accessori negli Stati Uniti

HQ

Nintendo ha annunciato che i prezzi di Nintendo Switch (i modelli originali) e di alcuni accessori vedranno un aumento di prezzo a partire da lunedì prossimo, 3 agosto. La mossa è stata annunciata lo stesso giorno in cui Nintendo ha annunciato che le vendite di Switch 2 hanno raggiunto i 6 milioni di unità.

A partire dal 3 agosto, Nintendo Switch costerà $ 419,99, rispetto a $ 399,99.

Switch Lite costerà $ 279,99, rispetto a $ 259,99.

E Switch OLED costerà $ 489,99, rispetto a $ 449,99

Il Pro Controller costerà $ 99,99, rispetto a $ 89,99, e un paio di Joy-Con costerà $ 109,99, rispetto a $ 99,99.

Anche altri accessori come Nintendo Sound Clock: Alarmo vedranno un aumento di prezzo. Tuttavia, le iscrizioni a Nintendo Switch 2, ai giochi (sia per Switch che a Switch 2) e a Nintendo Switch Online non cambieranno i prezzi. "Tuttavia, si prega di notare che in futuro potrebbero essere necessari adeguamenti dei prezzi", affermano.

Il Nintendo Switch originale, con i suoi tre modelli (inclusi Lite e OLED Model) è riuscito comunque a vendere 0,98 milioni di unità nell'ultimo trimestre (aprile-giugno 2025), con una cifra di vendita cumulativa di 153,1 milioni, solo un milione in meno di Nintendo DS, la sua console più venduta di sempre. Questo aumento dei prezzi è solo negli Stati Uniti, probabilmente in risposta ai dazi di Donald Trump sul resto del mondo.