Nintendo aumenta la produzione della Switch 2 nonostante l'imminente aumento dei prezzi

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Sappiamo che tutti questi rapporti su quanto bene stia andando la Switch 2 stanno iniziando a diventare un po' ripetitive, ma il fatto è che Nintendo stessa sembra sorpresa dal suo successo. Ora, Tech in Asia riporta che Nintendo ha chiesto ai fornitori di aumentare la produzione della Switch 2 di circa il 20% entro la fine di questo anno fiscale (31 marzo 2027), da 16,7 milioni a 20 milioni.

Si tratta in realtà di un aumento marginale rispetto al primo anno fiscale, quando Nintendo ha venduto 19,9 milioni di unità per Switch 2, portando a chiedersi cosa stia effettivamente in preparazione l'azienda per giustificare questo. Potrebbe essere un nuovo Mario o Zelda in arrivo, oppure Pokémon Winds/Waves che sembra così promettente che Nintendo crede di aver bisogno di più hardware disponibile?

Vale la pena ricordare che Nintendo ha annunciato molto recentemente che avrebbe dovuto aumentare il prezzo della Switch 2, cosa che si prevedeva avrebbe avuto un effetto detenuante sulle vendite. Nonostante ciò, ora stanno aumentando la produzione in modo significativo, quindi devono avere qualcosa di interessante in lavorazione.