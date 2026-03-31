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Nintendo avrebbe rappresentato finora oltre la metà delle vendite di console nel Regno Unito nel 2026

Con Pokémon Pokopia che ha contribuito a vedere le vendite della console aumentare significativamente a marzo.

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Sembra che il 2026 sia stato finora un anno molto positivo per Nintendo nel Regno Unito, poiché una nuova informazione di Christopher Dring di The Game Business rivela che i sistemi Nintendo hanno rappresentato oltre il 50% delle vendite totali di console nel Regno Unito in quest'anno.

Non conosciamo la divisione tra le aziende riguardo alle vendite delle console Switch 1 e Switch 2 riguardo a questi dati, ma le informazioni affermano che la Switch 2 ha appena registrato un eccellente marzo, con vendite che sono aumentate del 154% mese su mese a causa dell'aumento dell'interesse per Pokémon Pokopia. La precisazione è che marzo è un mese di cinque settimane rispetto a febbraio che dura quattro, quindi i dati saranno leggermente distorti a causa di ciò.

Questi dati suggeriscono che la spesa per altre console è diminuita, dato che meno del 50% delle vendite totali di console nel Regno Unito quest'anno è diviso tra dispositivi PlayStation e Xbox. Se ciò sia dovuto alla fase avanzata di questa generazione e al fatto che i fan si sentono meno bisognosi di un sistema di nuova generazione, oppure perché i gadget attuali sono stati scatalogati a causa dei prezzi in costante aumento delle console moderne, resta da vedere.

Nintendo avrebbe rappresentato finora oltre la metà delle vendite di console nel Regno Unito nel 2026


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