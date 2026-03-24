Nintendo avrebbe ridotto la produzione di Switch 2 di oltre il 30%

HQ

La Nintendo Switch 2 è una console da record. Avendo già venduto ben oltre 17 milioni di copie, è la console più venduta di sempre dell'azienda, e ha fatto scalpore quando è arrivata per la prima volta nel mercato videoludico. Ora, nove mesi dopo il lancio, sembra che l'hype stia iniziando a diminuire.

Secondo Bloomberg, Nintendo ha ridotto i piani di produzione del Nintendo Switch 2 per il prossimo trimestre. Questa riduzione della produzione continuerà fino ad aprile e vedrà il piano attuale di produzione scendere da 6 milioni a 4 milioni.

Tuttavia, non dovrebbe essere difficile scorrere una Switch 2 se la vuoi, ma sembra che questo possa segnare la fine dell'hype che la console aveva al lancio. Con la console ancora agli inizi e il fatto che sembra che i costi di tutto ciò che riguarda l'hardware di gaming potrebbero presto aumentare a causa di fattori esterni, è più difficile che mai far spendere 450 dollari per una nuova macchina. Negli Stati Uniti in particolare, Nintendo avrebbe registrato cifre di vendita inferiori alle aspettative.

Considerando che il Nintendo Switch 2 ha già superato il Nintendo Switch in un arco di tempo simile, non abbiamo ancora motivo di preoccuparci per la console o l'azienda che lo sta dietro. Ma forse ci serve un po' più di persuasione per comprare una Switch 2 in futuro.