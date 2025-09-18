Nintendo brevetta un sistema di obiettivi per Switch

HQ

Quando Microsoft ha lanciato Xbox 360 e ha introdotto Achievements, ha dato il via a una nuova era. I giocatori hanno inseguito gli ambiti punti e, dopo alcuni anni, hanno costretto Sony a saltare a bordo della metà della generazione con la sua replica, Trophies. Da allora, Steam ha aggiunto anche Achievements, che ora sono standard praticamente su tutte le principali piattaforme.

Eccetto... Nintendo. Come sappiamo, di solito vanno per la loro strada, e non è stato fino a Switch 2 che hanno incluso una modalità online che corrisponde a ciò che Microsoft offre da due decenni, ed è ancora più complicato aggiungere nuovi amici perché vengono utilizzati Friend Codes (o codici QR). Sono stati completamente disinteressati a Achievements, tranne che a singoli titoli come Mario Kart World.

Ma forse il cambiamento sta arrivando. GoNintendo riporta che Nintendo ha registrato un brevetto all'inizio di questo mese che suona in modo sospetto come Achievements, vale a dire che devi completare determinate attività in vari giochi per guadagnare una ricompensa centrale. Invece di semplici punti, sembra che Nintendo voglia dividerli in bonus digitali come sfondi e icone, e puoi quindi utilizzare i punti per acquistare più oggetti.

Tuttavia, sembra essere un sistema che sarà disponibile solo per gli abbonati Switch Online... supponendo che venga utilizzato. Non è insolito che i brevetti vengano registrati ma mai implementati.

Che ne pensi? Sarebbe divertente se Nintendo lanciasse il proprio Achievement sistema per la famiglia Switch ?