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Nintendo cambierà il nome del suo negozio in molte regioni entro la fine di maggio
Il mio negozio Nintendo è impostato per il tramonto.
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Nintendo è pronta a cambiare uno dei suoi servizi più usati, poiché il 27 maggio il My Nintendo Store sarà rinominato, con il nome attuale che uscirà in sostituzione di qualcosa di molto simile ma un po' meno personale...
In sostanza, l'elemento "My" del nome esistente viene abbandonato a favore del semplice Nintendo Store in futuro. Questo sembra semplicemente un cambiamento per allineare le cose di più con le altre app e servizi di Nintendo, che mancano dell'elemento personale "Mio" così com'è, come accade con Nintendo Music.
Il cambiamento entrerà in vigore in molte regioni il 27 maggio e Nintendo non si aspetta cambiamenti nei contenuti del servizio.